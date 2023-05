Papa heureux de faire passer son bébé qui pleure quand sa femme entre dans la pièce

L’éducatrice, militante, auteure et parent Laura Danger s’attaque au problème de l’incompétence militarisée dans les relations et à la façon dont elle pousse souvent les femmes à devenir le parent par défaut au détriment de leur bien-être.

Sur TikTok, elle a partagé ses réflexions lors d’une discussion sur un père ne portant pas sa part du poids du travail parental et remettant littéralement son bébé en pleurs à sa femme lorsqu’elle entre dans la pièce.

Le père était heureux de transmettre son bébé en pleurs à sa femme après avoir échoué à tirer son poids.

La vidéo originale s’intitule « Quand je demande aux hubs de regarder bébé Finn pour que je puisse me doucher ». C’est filmé du point de vue de la mère alors qu’elle entrait dans le salon pour trouver son mari assis sur le canapé, tenant leur fils pendant qu’il pleurait.

« Elle vient vous sauver ! Le papa a crié de joie tout en tenant son bébé d’une main, le donnant à sa femme. « Et elle a des seins ! Il s’est excalmé.

« Oh, qu’est-ce qui s’est passé », a demandé la mère en prenant son fils dans ses bras. Ce qui s’est passé, c’est qu’une nouvelle maman a essayé de faire en sorte que ses besoins et ceux de son bébé soient satisfaits par son partenaire pendant qu’elle pratiquait la forme la plus élémentaire de soins personnels qui soit, prendre une douche.

Danger a posté la vidéo et a ensuite abordé le sujet de ce que les parents non allaitants peuvent faire pour soutenir leurs partenaires et prendre soin de leurs bébés. « Répondre aux besoins de base est apparemment une série, maintenant », a-t-elle déclaré.

« J’ai un e-mail que j’écris à mes amis qui sont sur le point d’avoir des enfants », a déclaré Danger. « Et pour la personne qui n’allaite pas ou qui ne fait pas la plupart des tétées, voici mon conseil : il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire. »

Danger a offert des conseils sur la façon dont les partenaires peuvent soutenir le parent qui allaite tout au long de la journée et de la nuit.

« S’il est plus facile pour votre partenaire de sortir un sein et d’allaiter le bébé, puis de se rendormir, c’est tellement bien. Cela signifie qu’au milieu de la nuit, ou avant de se coucher, vous pouvez vous assurer qu’ils ont de l’eau glacée à côté de leur lit, qu’ils ont des barres granola.

Le conseil de Danger de laisser de l’eau et une collation pour le parent qui allaite peut sembler une petite chose, mais cela fait une énorme différence. En allaitant, les parents brûlent une tonne de calories. L’allaitement donne aussi très soif à quelqu’un. Aider votre partenaire pendant qu’il nourrit le bébé est un mécanisme de soutien essentiel, en particulier dans les premiers jours de l’allaitement et de l’apprentissage de la vie avec votre nouveau bébé.

Danger a poursuivi en disant: « Chaque fois qu’ils se réveillent, vous pouvez leur donner une petite tape et un baiser et dire » Merci « . »

Ses conseils soulignent l’importance non seulement du soutien physique, mais aussi du soutien émotionnel.

« Quand ils se réveillent le matin, et qu’ils ont allaité, et qu’ils ne se rendorment pas, c’est à ce moment-là que c’est votre tour – tag, vous l’êtes! Lève le bébé, quitte la chambre, [and] laissez votre partenaire dormir.

Le prochain conseil offert par Danger est celui que les mamans du monde entier apprécieront. Elle a recommandé: «Lorsque votre partenaire doit aller prendre une douche, sortez le bébé de la maison. Ils ne veulent pas entendre ces pleurs pendant qu’ils prennent les 30 minutes pendant lesquelles personne ne les touche, et ils s’imprègnent de toute cette nouvelle merde, de nouveaux besoins et d’une nouvelle vie. Donnez-leur le temps.

Danger a raconté une anecdote de son propre parcours parental, expliquant: «Quand je devenais parent, le changement mental qui s’est produit, d’avoir de l’autonomie à quelqu’un qui avait besoin de moi tout le temps, c’était bouleversant. Ça m’a secoué profondément. »

Elle a ensuite expliqué à ses téléspectateurs la manière exacte dont son partenaire l’a soutenue en tant que nouveau parent. « Mon partenaire a suivi un cours d’allaitement avec moi, et chaque fois que j’avais besoin de quelque chose, il était là pour me nourrir. Si j’étais nourri, le bébé était nourri.

Danger a énoncé une dure vérité – « Apprenez à apaiser votre enfant ».

« Juste allongé, incliné et les serrant dans ses bras, » Danger secoua la tête non. « Se lever. Lancez une balle sur son ventre. Faites semblant de manger leurs orteils. Mettez Daniel Tiger. Jetez-les dans la poussette et emmenez-les faire une promenade de 30 minutes dans le quartier. Mettez une vidéo YouTube d’animaux mignons. Mettez-les sur vos épaules, les bébés adorent ça.

Elle a ensuite parlé du concept d’incompétence armée, qui peut être définie comme une méthode de transfert de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte de l’accomplissement d’une tâche à une autre personne, en invoquant l’incapacité ou le manque d’expérience.

Un article de Care.com explique que si le terme « incompétence armée » connaît un moment dans l’air du temps culturel, il existe en fait depuis des décennies. En 1986, la Harvard Business Review a publié un article dans lequel elle était qualifiée d' »incompétence qualifiée ». En 2007, un article du Wall Street Journal qualifiait le phénomène d' »incompétence stratégique ».

En raison de la façon dont la société américaine est structurée, les femmes assument la plupart des responsabilités ménagères et d’éducation des enfants, même lorsqu’elles travaillent à plein temps. En 2022, le département américain du Travail a publié un article intitulé « Qui fait les corvées et la garde des enfants dans les couples à deux revenus pendant l’ère Covid-19 du travail à domicile ? » Le document a révélé que «les mères combinaient le travail rémunéré et la surveillance des enfants dans une plus grande mesure que les pères».

Le document indique également qu' »en moyenne, la charge de travail totale rémunérée et non rémunérée des mères était supérieure de 0,7 heure lorsqu’elles travaillaient à domicile par rapport aux pères travaillant à domicile pendant la pandémie qu’avant la pandémie ». Le fait est que les mères font plus de travail, rémunéré et non rémunéré, dans l’ensemble.

«Chaque fois que vous faites intentionnellement un travail à moitié nul et que vous lancez littéralement le bébé sur eux quand ils sortent de la douche, ils perdent confiance en vous. Ils perdent confiance en vous en valorisant leur temps, et ils savent que leur enfant va être triste et pleurer tout le temps qu’ils essaient de répondre à leurs propres besoins. « Je le ferai juste plus tard, oublie ça, je le ferai. »

Dans un monde idéal, la parentalité est un partenariat. C’est un exercice d’équilibre. C’est un parent qui prend le relais lorsque l’autre parent a besoin d’une pause. La réalité est que la parentalité n’est pas une compétence innée – elle s’apprend. Comme l’a dit Danger, « Si vous n’intervenez pas et ne faites pas de votre mieux et ne mettez pas les besoins de votre partenaire là-haut, elle va vous en vouloir et vous allez finir par être un père célibataire. »

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. En tant qu’ancienne doula post-partum, elle couvre les problèmes de parentalité, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.