Papa donne une autre chance au restaurant de sa fille après avoir reçu un mauvais service

L’importance que le rôle d’un père dans la vie de son enfant est astronomique.

Les statistiques montrent que les enfants avec des pères qui les soutiennent sont deux fois plus susceptibles d’aller à l’université, 80% moins susceptibles d’être incarcérés et ont 75% moins de chances de devenir parents adolescents.

Un père du nom de Chris Kyle comprend la valeur qu’il apporte à la vie de sa fille et a récemment partagé un message qui est devenu viral en 2020 lorsqu’il a rendu visite à sa fille de 18 mois, le restaurant d’Ava, et a laissé une critique honnête à son sujet. service.

Chris Kyle a donné une critique cinglante au restaurant de sa fille, mais a juré de lui donner une autre chance.

Dans le message, Kyle est vu assis sur une petite chaise dans la cuisine de jeu de sa petite fille, le menton appuyé sur sa main, attendant patiemment son repas.

Ava ne semble pas dérangée par son ennui et est préoccupée par une tasse en plastique vert fluo.

Dans la légende, papa se plaint de l’attente de 45 minutes et de son « serveur » qui s’éloigne pour une pause prolongée de Paw Patrol.

Kyle admet que le service était terne, mais promet de donner une autre chance à son entreprise.

Il a commencé avec des félicitations à Ava pour la propreté de son établissement, mais a trouvé quelques problèmes avec son service.

Kyle a trouvé des ballons roses attachés à sa chaise sans raison apparente.

Il affirme qu’Ava lui a dit qu’ils appartenaient à « maman » et lui a dit de s’occuper de ses propres affaires.

Comme il nous l’a dit, sa commande a mis beaucoup de temps à se préparer alors qu’il était son seul client.

En plus de cela, rappelez-vous qu’elle l’a laissé pendre pendant 20 minutes pendant qu’elle se détendait et regardait un épisode de Paw Patrol.

Dans l’ensemble, ce bambin espiègle a conquis son père en étant adorable et il a juré de revenir.

Le message sous-jacent de Kyle est de soutenir les entreprises appartenant à des Noirs pendant le Mois de l’histoire des Noirs.

Dans une interview avec ABC News, Kyle a expliqué qu’il pensait que la critique serait drôle et mignonne, mais qu’il avait également un objectif plus important que simplement acquérir des vues, des goûts et des partages.

Bien sûr, l’intention de Kyle était de passer du temps de qualité avec sa fille et de nourrir son imagination, mais il voulait également encourager les téléspectateurs à donner une chance aux entreprises appartenant à des Noirs.

Selon l’entrepreneur, les clients de la communauté noire ont une tolérance et une patience moindres avec les entreprises appartenant à des Noirs.

Kyle a déclaré: « Nous ne nous permettons pas de gâcher et de revenir pour soutenir cette entreprise. »

Sa théorie est correcte. Fundera a récemment publié des statistiques révélatrices sur les entreprises appartenant à des Noirs.

Les entreprises appartenant à des Noirs reçoivent moins de financement et des taux d’intérêt plus élevés que celles appartenant à des personnes d’autres races, ce qui les oblige à utiliser leur propre capital pour se maintenir à flot.

Les entreprises détenues par des femmes noires gagnent beaucoup moins que celles dirigées par leurs homologues d’autres groupes démographiques.

Kyle est sur la bonne voie lorsqu’il discute de l’omniprésence des inégalités économiques en ce qui concerne les entreprises détenues par des Noirs.

Ainsi, son message à tout le monde est de donner aux entreprises appartenant à des Noirs la même grâce qu’elles accorderaient aux grandes entreprises et aux autres petites entreprises qu’elles apportent leur soutien.

Depuis qu’Internet a explosé, Ava est devenue une grande fille et le père aimant a ajouté un petit garçon à sa famille.

Avec l’amour, les conseils et le soutien dont elle a besoin pour être ce qu’elle veut être dans la vie, nous pouvons nous attendre à des choses incroyables d’Ava à l’avenir.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.