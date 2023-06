Papa donne la priorité aux notes de sa fille plutôt qu’au deuil après la mort de maman

Un père en deuil a demandé aux utilisateurs de Reddit s’il s’était trompé dans la décision qu’il avait prise concernant l’éducation de sa fille après la mort de sa mère.

Le décès d’un être cher peut avoir un impact dévastateur sur ceux qui restent. Essayer d’aller de l’avant tout en faisant face aux séquelles émotionnelles est un défi. L’histoire d’un père prouve que les gens peuvent réagir très différemment à la perte. Il a partagé l’histoire sur le sous-reddit « AmItheA-hole » (AITA) de Reddit, qui est dédié aux personnes demandant aux autres s’ils ont agi de manière appropriée dans une situation.

Le père a demandé s’il avait tort de savoir comment il avait géré le chagrin de sa fille de 16 ans à la suite de la mort de sa mère.

« Faire face à mon propre chagrin tout en essayant de subvenir à ses besoins a été un défi », a-t-il écrit dans le post. Naturellement, la mort de sa femme a eu un impact énorme sur lui et sa fille de 16 ans. Il écrit que sa fille était « extrêmement, extrêmement désemparée » et « se débattait émotionnellement », et a demandé à s’absenter de l’école pendant qu’elle travaillait sur son chagrin.

« J’ai fini par donner la priorité à ses résultats scolaires à la place », a-t-il expliqué, admettant qu’il avait « toujours été un adepte de l’éducation », ajoutant qu’il craignait que faire une pause n’ait un impact potentiel sur ses résultats scolaires et ses perspectives d’avenir. « Je lui ai suggéré de continuer à fréquenter l’école et je lui ai dit que je pensais que maintenir une routine et se concentrer sur son éducation lui apporterait de la stabilité et la maintiendrait sur la bonne voie », a-t-il écrit.

Naturellement, sa décision n’a pas plu à sa fille en deuil. Elle sentait que son père ne tenait pas compte de ses besoins émotionnels et était plus préoccupé par ses résultats scolaires que par son bien-être. Elle considérait sa décision comme insensible, mettant de côté son besoin de guérison et de rétablissement. Il a demandé à la communauté s’il avait raison ou non.

Les gens se sont massivement rangés du côté de la fille, convenant qu’elle a besoin de temps pour traiter son chagrin.

Une personne a estimé que si le père voulait que sa fille ne prenne pas de retard scolaire pendant cette période difficile, il devrait intervenir pour s’assurer que cela ne se produise pas.

« Elle avait besoin de temps pour faire son deuil. Un couple [of] des semaines sans école ne ruineront pas ses résultats scolaires », ont-ils écrit. « Je sais que c’est difficile et je suis désolé pour votre perte, mais vous devez arrêter d’être paresseux. Faites participer ses professeurs et assurez-vous qu’elle peut prendre le repos qu’elle mérite tout en restant sur la bonne voie avec l’école.

Photo: Reddit

Dans un commentaire, il a précisé que sa fille voulait trois semaines de congé scolaire, mais il estimait qu’elle avait eu suffisamment de temps pour faire son deuil. « Ma femme est décédée il y a 2 semaines. Elle a demandé 3 semaines. Elle veut plus de temps libre que ce qui s’est déjà écoulé depuis que c’est arrivé », a-t-il écrit.

De nombreuses personnes ont affirmé qu’elle avait besoin d’une certaine forme de conseil. Le père a répondu qu’il y avait des options pour cela dans son école.

Avec un peu de chance, elle profitera de ces ressources et, plus important encore, il comprendra ce qu’elle ressent et l’aidera à traverser cette période plutôt que de se soucier des notes.

Histoires liées de YourTango :

Il existe des moyens pour les parents d’aider leurs enfants à traverser le processus de deuil.

Bien que la scolarité et les notes soient importantes, la mort d’un parent est un traumatisme qui peut facilement défaire le succès futur s’il est ignoré dans le présent. Bien qu’il soit important de revenir à la routine après un décès, les enfants et les adolescents connaissent souvent des revers scolaires à la suite d’un décès. Il n’est donc pas toujours judicieux de s’attendre à la même excellence scolaire qu’avant.

Selon le conseiller en deuil Kenny Scott, il n’y a pas de bon ou de mauvais moment pour renvoyer votre enfant à l’école après un décès. « Pour aider à déterminer quand votre enfant devrait retourner à l’école, la meilleure chose à faire est de lui parler directement et de lui demander s’il aimerait retourner à l’école et voir ses amis et ses professeurs », a déclaré Scott dans un article. « Le plus important est de donner des options à votre enfant et d’expliquer ce qui se passe. »

Ethan Cotler est un écrivain vivant à Boston. Son écriture couvre le divertissement, les nouvelles et les histoires d’intérêt humain.