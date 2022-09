Papa divise Internet avec un ultimatum qu’il a donné à sa fille avant d’accepter de payer pour son université

Un homme a divisé les utilisateurs de Reddit après avoir révélé l’ultimatum qu’il a donné à sa fille au sujet de ses frais de scolarité.

Le père a le sentiment qu’il n’a eu d’autre choix que de se tourner vers Reddit pour obtenir des conseils au milieu du conflit, alors il s’est tourné vers Reddit. Sous-reddit AmITheA-hole.

Dans le subreddit, les utilisateurs parlent d’un dilemme auquel ils sont confrontés dans leur vie – généralement celui qui leur a causé des ennuis avec des personnes dans leur vie.

Une fois qu’ils auront tout dévoilé, la communauté décidera entre quatre verdicts YTA, « tu es le connard », NTA, « pas le connard », ESH, « tout le monde craint ici » ou NAH, » Pas de trous ici.

Le père a dit qu’il ne paierait pas pour l’université de sa fille à moins qu’elle ne se réconcilie avec sa famille.

Il commence son message en disant qu’il a une fille de 19 ans, qu’il appelle Ariel pour cette histoire. Lui et son ex-femme Lauren ont eu Ariel quand ils étaient jeunes, c’était une lutte pour eux, mais ils ont réussi.

La relation a pris fin lorsque l’amie de sa femme lui a dit qu’elle envoyait des textos à plusieurs gars dans son dos.

Le père a déclaré que Lauren avait fait de sa vie un enfer après le divorce.

«Lauren m’a dit du mal, manquait des heures de ramassage et prenait des décisions sans me parler. Son père a offert de l’argent pour renoncer à la garde; Je lui ai dénoncé », explique-t-il.

Maintenant, Ariel a 19 ans et a commencé l’université. L’accord que lui et son ex-femme ont conclu était que les paiements seraient répartis entre eux.

L’homme dit qu’il s’est remarié depuis que sa fille avait six ans, mais affirme que Lauren a retourné Ariel contre sa femme, Tori, et l’enfant de 13 ans qu’ils partagent.

« Elle les exclut. Chaque fois qu’elle passe la nuit, elle me parle ou va dans sa chambre si ma famille est là », dit-il, ajoutant qu’Ariel et son demi-frère n’ont aucune relation.

« Sa mère l’a convaincue que j’ai trompé son amie et que j’ai eu un bébé. Ce qui est drôle parce que, comme je l’ai souligné, les délais ne correspondent même pas », explique-t-il.

« J’ai tout fait à ce stade, y compris le temps passé en famille, en tête-à-tête et la thérapie. Ariel est tout simplement grossier avec eux et ils ont fini d’essayer. »

Quand Ariel a organisé une fête de fin d’études secondaires, elle a invité son père mais pas sa famille.

« J’ai dit à Ariel que je trouvais cela irrespectueux. Donc j’enverrais une carte mais je n’irais pas. Elle s’en fichait et nous n’avons pas parlé depuis.

Récemment, Lauren a demandé quand il paierait les frais de scolarité d’Ariel, expliquant qu’elle avait déjà payé le premier semestre. Il lui a dit qu’il ne payait plus.

« Je ne retire pas d’argent de ma maison alors qu’Ariel manque de respect aux 2/3 », a déclaré le père dans son message.

Lauren n’était pas contente de dire qu’ils avaient un accord, mais il a évoqué ses nombreuses tentatives pour le repousser.

« Vous avez ce que vous avez toujours voulu. Contrôle total et garde. Tu as gagné. Alors comprenez-le.

Il a dit à Lauren qu’elle devrait remettre les pendules à l’heure et arrêter de mentir à Ariel si elle voulait qu’il soit impliqué.

« J’ai appelé Ariel et lui ai dit la même chose. Je lui ai donné les raisons pour lesquelles je ne payais pas et lui ai dit qu’elle devait se renseigner sur les prêts. Mais je paierais pour l’université si elle essayait au moins de créer un lien avec ma famille parce qu’elle a créé ce situation avec son attitude. »

Histoires liées de YourTango :

Les utilisateurs de Reddit étaient divisés quant à savoir si le père faisait ce qu’il fallait.

« Qu’on le veuille ou non, ils font partie de la famille et si elle refuse de faire partie de cette famille, elle n’a pas droit à un soutien supplémentaire de sa part. Elle ne peut pas gagner sur les deux tableaux. Il a payé une pension alimentaire. Il s’est assuré qu’elle était prise en charge. de grandir. Elle est maintenant une adulte et doit faire face aux conséquences de ses actes », lit-on dans un des principaux commentaires sur le post.

D’autres ont fait valoir que le père n’a pas le droit de revenir sur sa parole ou d’ajouter des conditions à l’accord rétroactivement – ​​il a accepté de payer ses frais de scolarité avant de lui demander de former un lien avec sa famille, donc il n’a pas le droit dire à Ariel qu’elle doit faire toutes ces choses pour obtenir l’argent qui lui a été promis.

« S’il ne paie pas, il confirme tout ce qu’on lui a dit de mal », a écrit un autre utilisateur.

Kurtis Condra couvre les sujets de divertissement, d’actualité et d’intérêt humain pour YourTango. Il est également un poète basé à San Francisco, en Californie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.