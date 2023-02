Papa dit à son fils de 14 ans que s’il ne fait pas un meilleur travail d’essuyage, il parlera à ses amis de ses sous-vêtements sales

Un homme voulait donner à son fils une leçon d’hygiène personnelle en installant un bidet dans la salle de bain.

Lorsque cela n’a pas fonctionné, il a menacé d’embarrasser l’adolescent en parlant à ses amis de ses mauvaises habitudes.

Maintenant, le papa se demande s’il ne va pas trop loin.

Le père a dit à son fils que s’il ne s’essuyait pas mieux, il informerait ses amis de ses sous-vêtements «sales».

Partageant son histoire sur le fil subreddit, r / AmITheA–hole, le père s’est dit préoccupé par le fait que son fils de 14 ans ne s’essuyait pas correctement après avoir utilisé les toilettes.

Il a récemment fait la découverte après avoir commencé à faire la lessive de la famille et est tombé sur une paire de sous-vêtements de son fils.

« J’ai bâillonné et j’ai presque vomi de ses sous-vêtements », a-t-il révélé.

«S’il avait trois ans et qu’il n’était pas complètement propre, je comprendrais peut-être comment ils finissent comme ça. Mais c’est un jeune homme en bonne santé. Il ne devrait pas laisser son a- ça non essuyé.

Le père en parla à son fils et il promit de faire plus d’efforts pour se purifier.

Cependant, après avoir continué à remarquer des taches sur les sous-vêtements de son fils alors qu’il faisait la lessive, l’homme a décidé d’installer un bidet dans la salle de bain pour lui permettre de se laver correctement.

Malheureusement, son plan s’est retourné contre lui et son fils a commencé à devenir commando, son jean étant maintenant sali à la place.

Le père a dit à l’adolescent qu’il pourrait devoir l’emmener voir un médecin concernant le sujet à discorde si le problème est physique ou psychologique.

« J’ai aussi dit que la prochaine fois que ses amis seraient là, j’allais leur demander s’ils laissaient leurs sous-vêtements dans le même état », a-t-il ajouté.

L’homme a affirmé qu’il n’avait jamais eu l’intention de le faire, mais qu’il voulait donner une leçon à son fils.

Son fils n’a pas bien pris cette nouvelle.

« Il a dit que j’étais un connard et il a appelé sa mère pour lui dire ce que je faisais », a écrit le père.

La mère de l’adolescente ne voit pas le problème et veut que le père de son fils « s’en occupe ».

« Je ne pense pas que ce soit un bon plan. Si ce gamin n’apprend jamais à s’essuyer le cul, il sera privé d’un partenaire sexuel sans fétichisme du caca », a expliqué l’homme.

Bien que son fils ait finalement commencé à utiliser le bidet, il a décrit la sensation comme « grossière » et « bizarre ».

« J’ai dit que c’était plus grossier et plus bizarre pour un jeune de 14 ans de chier son pantalon tous les jours », a écrit le père.

Les redditors se sont rangés du côté du père – mais les experts seraient probablement en désaccord.

« 14 ans, c’est un peu tard dans la vie pour apprendre à se nettoyer les fesses après être allé aux toilettes. Votre femme ne lui rend aucun service en autorisant et en choyant ce comportement », a commenté un utilisateur.

« Je suis surpris que ses amis n’aient pas commencé à l’appeler parce qu’il sentait toujours le caca », a écrit un autre utilisateur.

« Pour ajouter à cela, il ne se lave probablement pas correctement lors de la douche non plus, cela doit être résolu de manière URGENTE », a souligné un autre utilisateur.

Alfie Kohn, auteur de « Unconditional Parenting: Moving From Rewards and Punishments to Love and Reason », a déclaré au Huffington Post en 2012 que l’humiliation, car la punition peut provoquer le contraire du résultat escompté.

Il dit qu’un enfant apprendra que « mon parent n’est pas un allié attentionné en qui je peux avoir confiance, mais un exécuteur que je devrais essayer d’éviter ».

Histoires liées de YourTango :

« Lorsque vous avez un problème avec ce que quelqu’un d’autre a fait, vous devez simplement utiliser le pouvoir pour que l’autre personne fasse ce que vous voulez, et la raison de ne pas voler (ou mentir ou blesser les gens) n’est pas à cause de la façon dont cela affecte les autres. mais à cause des conséquences auxquelles vous serez vous-même confronté si vous êtes pris.

D’autres utilisateurs ont encouragé l’homme à emmener son fils chez un médecin en cas de problème.

« Vous devriez également vouloir l’emmener chez le médecin juste pour vous assurer qu’il n’y a pas quelque chose de mal dont il est trop gêné pour vous en parler », a suggéré un utilisateur.

D’autres pensaient que l’adolescent ne savait peut-être pas comment s’essuyer correctement et ont exhorté son père à lui apprendre à lui épargner l’humiliation à l’avenir.

«Demandez-lui s’il sait même comment essuyer. Peut-être devriez-vous lui montrer comment le faire correctement. S’il a 14 ans et qu’il ne peut pas le gérer, il n’a peut-être pas appris la bonne manière », a écrit un utilisateur. « Vous devez également lui dire éventuellement, si ce n’est pas déjà le cas. »

En attendant, le garçon devrait envisager d’acheter de nouveaux sous-vêtements propres avant que son père ne donne suite à sa menace.

