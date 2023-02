Papa congédie la baby-sitter et la paye pour avoir amené son chien avec elle

Tout le monde n’aime pas les chiens et tout le monde ne fait pas confiance au chien d’une autre personne, aussi gentil soit-il.

Comptez un papa sur Reddit parmi ceux qui ressentent cela.

Postant dans le sous-Reddit « r / AmITheA–hole » (AITA), il a décrit comment lui et sa femme se sont retrouvés dans un conflit majeur avec la baby-sitter de leur enfant à cause de son chien.

Dans son message, le père a décrit comment la situation s’est dégradée.

Le père a été indigné lorsque la baby-sitter de son nouveau bébé a amené son chien sans demander.

Le papa et sa femme ont eu de bonnes expériences avec la baby-sitter, une jeune étudiante qui habite dans leur quartier, par le passé.

Ils l’ont donc embauchée pour un récent rendez-vous amoureux pour s’occuper de leur bébé de six mois.

Le père écrit que lui et sa femme ont deux caméras dans leur maison pour pouvoir surveiller leur bébé quand ils sont partis, et que la baby-sitter était au courant pour les caméras.

Alors qu’ils dînaient avec des amis, sa femme a reçu une notification sur son téléphone indiquant qu’il y avait du mouvement dans l’aire de jeu de leur bébé, où l’une des caméras est montée, alors ils ont vérifié les images.

Le père et sa femme ont vu un chien renifler leur fils en bas âge lorsqu’ils ont vérifié les images de la caméra.

« Nous sommes tous les deux comme WTF », écrit-il à propos du moment où sa femme et lui ont vu le chien, car « nous ne possédons aucun chien et n’avons pas l’intention d’en posséder un jour ».

Ils ont ensuite appelé la baby-sitter, mais elle n’a pas répondu. Alors, pensant que quelque chose n’allait pas, ils se sont précipités chez eux pour enquêter.

« Nous entrons », écrit-il, « et la baby-sitter tient notre fils et il y a un golden retriever qui traîne. Tout le monde est calme et va bien. »

La baby-sitter a semblé choquée qu’ils soient rentrés tôt, et lorsqu’on lui a demandé pourquoi le chien était là, elle a simplement répondu qu’elle avait décidé de l’emmener.

Elle a assuré au père et à sa femme que le chien était adapté aux enfants et très gentil.

Le père a renvoyé la baby-sitter et a refusé de lui payer le montant total convenu.

« Je ne veux pas que mon fils soit entouré de chiens à un si jeune âge », écrit-il, et il est devenu de plus en plus en colère à mesure que la baby-sitter semblait ne pas comprendre.

Il a expliqué que « ce n’était pas quelque chose dont elle était transparente et si nous savions que le chien allait être là, je ne l’aurais jamais accepté ».

Il lui a demandé de partir et l’a informée qu’ils ne l’embaucheraient plus jamais. Il ne lui a également payé que la moitié du tarif sur lequel ils s’étaient mis d’accord, car lui et sa femme n’étaient partis que la moitié du temps prévu.

La baby-sitter a exigé son plein salaire, mais elle a refusé, lui disant qu’elle « avait mis mon enfant en danger ».

Mais l’insistance de la baby-sitter sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal a amené le père à se demander s’il avait fait les bonnes choses.,

La plupart des commentateurs de Reddit ont convenu que la baby-sitter n’aurait pas dû amener le chien avec elle.

Certains ont estimé qu’il était louche qu’elle n’ait pas demandé à l’avance. Un utilisateur a commenté, « si elle pensait que ce n’était pas grave, pourquoi n’avez-vous pas vu le chien arriver quand elle l’a fait avant votre départ? »

D’autres ne savaient pas comment elle avait amené le chien là-bas, car elle s’occupait d’un bébé à l’époque.

Un utilisateur s’est demandé : « Le chien se cachait-il au coin de la rue ? Quelqu’un a-t-il déposé le chien ? Le gardien est-il parti chercher son chien ? Qui sait ?

« Mais je ne peux pas penser à une seule raison évidente pour laquelle un chien vient de se présenter à l’insu des parents. »

Des experts comme Cesar Milan disent que présenter des chiens aux bébés est quelque chose qui doit être fait avec soin.

Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, Milan recommande que les chiens et les bébés soient d’abord éloignés les uns des autres, afin que le chien sache être « respectueux ».

Et bien sûr, les chiens et les bébés ont tendance à être imprévisibles, comme l’a souligné un autre commentateur. « Les bébés aussi jeunes ont tendance à être attrapés et à frapper des choses, c’est comme ça qu’ils explorent les choses. »

« Et si le bébé faisait ça ? Est-ce que le chien mordrait ? … Elle a amené un chien dans la maison de quelqu’un d’autre et autour de son bébé sans permission, je ne lui ferais pas confiance non plus pour ces choses. »

