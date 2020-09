Panther’s Prowl the Black Panther POI à ajouter à la carte!

Certains nouveaux emplacements de POI ont été ajoutés assez rapidement à la carte dans le chapitre 2 de la saison 4 de Fortnite. Nous avons récemment obtenu un emplacement de camion au nord, le POI d’Ant-Man près de Holly Hedges, et maintenant nous allons avoir Panther’s Prowl qui est le POI Black Panther qui avait déjà fui! Nous connaissons également l’emplacement du collectionneur qui devrait être ajouté très prochainement.

Il y a eu récemment quelques fuites impliquant la Panthère noire. L’un est le POI qui sera situé juste à l’ouest de Misty Meadows dans les collines, et l’autre est le fait qu’il va être un boss que vous pourrez éliminer et prendre des pouvoirs. Ce sera vraiment la façon dont Doctor Doom est maintenant, où Black Panther pourra utiliser ses capacités, et une fois que vous l’aurez éliminé, vous pourrez les piller et les utiliser vous-même!

Comme je l’ai mentionné précédemment, l’emplacement sera juste à l’ouest de Misty Meadows. C’est près d’une station-service et juste à côté du barrage Hydro 16. Jusqu’à présent, les emplacements étaient relativement petits en ce sens qu’ils semblent avoir été littéralement coupés de l’autre dimension et déposés sur la carte Fortnite.

Vous pouvez consulter le POI d’Ant-Man ci-dessous et voir à quoi ressemblera probablement la zone Black Panther. Nous n’avons vu aucune fuite sur le fait qu’Ant-Man soit un boss, il est donc possible que Panther’s Prowl finisse par être plus grand. Vous pouvez voir que le bord de la zone semble tranché de là où il existait, et la partie intéressante de Ant’s Manor est qu’il possède une zone souterraine avec des tunnels à explorer!

Bien que Panther’s Prowl ne soit pas encore dans le jeu, nous mettrons à jour cet article dès qu’il sera disponible! Vous pouvez vous y attendre à un moment donné le 31 août 2020 et il a été dit qu’il serait déchiffré dans les fichiers à 22h – 12h PT!