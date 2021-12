"Panthère noire : Wakanda pour toujours" et Marvel subissent un nouveau revers à cause de Letitia Wright

TT Games Lego Marvel Super Heroes 2 Xbox One

Rejoignez vos super-héros et super-vilains préférés !!!issus de différentes époques et réalités, pour affronter Kang le Conquérant, grand voyageur à travers le temps, dans la toute nouvelle aventure originale LEGO® Marvel Super Heroes 2 !Incarnez les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man, Thor, Hulk, La Panthére Noire, Captain Marvel, Dr Strange, Carnage, Le Bouffon Vert et plusieurs dizaines de super-héros et super-vilains Marvel dans cette bataille cosmique au sein de la ville du futur de Chronopolis. Partez en voyage, de l'égypte antique au Grand Ouest, en passant par la Planéte Hulk et New York City en 2099, et transportez des objets ou des personnages à travers les siécles. Avec les nouveaux modes Bataille, affrontez vos proches à travers une série de défis thématiques et d'arénes de combat !!!