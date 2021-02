"Panthère noire"-Le réalisateur tire une série dérivée pour Disney +

Wakanda pour toujours! Le réalisateur de « Black Panther » Ryan Coogler prolonge son contrat avec Disney pour développer plusieurs séries pour Disney +. Le premier est censé être un spin-off du blockbuster Marvel et se déroulera à Wakanda.

Ryan Coogler travaille actuellement sur « Black Panther 2 », qui devrait commencer à tourner cette année, comme le rapporte Deadline. Mais ensuite, il pourrait commencer à travailler sur la série dérivée de Disney +.

Les fans célèbrent la série « Black Panther »

Le sujet exact de la série n’est pas encore connu. Juste que c’est censé être une série dramatique se déroulant dans le royaume de Wakanda. On ne sait toujours pas si elle jouera en même temps que « Black Panther ».

Les fans de « Black Panther » sont déjà aux anges et laissent libre cours à leur euphorie sur les réseaux sociaux. Par exemple, l’un d’eux ne considère pas comme une coïncidence que l’annonce et le Mois de l’histoire des Noirs, célébrés aux États-Unis, coïncident.

Un autre utilisateur de Twitter aimerait que la série Disney + se concentre sur les personnages féminins de Wakanda:

Disney attend avec impatience une collaboration plus forte

«Ryan Coogler est un conteur unique dont la vision et l’ampleur font de lui l’un des cinéastes les plus extraordinaires de sa génération», s’enthousiasme l’ancien patron de Disney Bob Iger à propos du réalisateur. «Avec ‘Black Panther’, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière significative et mémorable. Il a créé un tournant dans l’histoire culturelle. Nous sommes ravis de renforcer notre relation avec lui et de nous rendre encore plus formidables. capable de raconter des histoires avec Ryan et son équipe. «