Black Panther 2; Date de sortie; Principaux acteurs et personnages; Tout ce que vous voulez savoir jusqu’à présent

Ce film est l’un des films américains populaires et il était basé sur le genre d’action. les gens sont très enthousiastes à l’idée de regarder ce film car il reçoit des notes plus élevées dans la partie précédente. Ce film a été écrit par deux membres à savoir Ryan Coogler, Joe Robert Cole. La cinématographie de ce film a été réalisée de manière excellente et a été réalisée par Rachel Morrison. Je suis sûr que les mêmes producteurs resteront pour la saison prochaine. La première partie de ce film est déjà sortie en 2018 et se termine avec succès. La dernière partie de ce film tourne à environ 134 minutes. J’espère que les informations ci-dessus satisferont les fan clubs. restez à l’écoute pour découvrir plus d’informations sur ce film.

Black Panther 2; acteurs et personnages;

Chadwick Boseman est l’un des personnages les plus recherchés pour ce film et j’espère qu’il reviendra dans ce film. Il a joué son rôle de Black Panther.

Nous pouvons également voir certains des personnages familiers, à savoir Michael B.Jordan comme N ‘jadaka, lupita nyong’o comme nakia, danai gurira comme okaye, martin freeman comme Everett K. ross, Daniel kaluuya comme w’ kabi, etc. .

J’espère que les personnages ci-dessus reviendront dans ce film. attendons de nouveaux personnages pour ce film.

Black Panther 2; lignes de tracé

Il n’y a pas d’intrigue officielle pour ce film et il sera bientôt révélé par l’équipe de production.

Dans ce film, il y avait la guerre et l’un des guerriers obtient de super capacités et il a ensuite été nommé Black Panther. Il y avait tellement de scènes d’aventure et l’histoire se poursuit de manière intéressante. J’espère que la fin de la finale est attendue dans la deuxième partie de ce film. attendons les nouveaux scénarios.

Black Panther 2; Date de sortie

Les gens attendent avec impatience la date de sortie. Mais, il n’y a pas de date de sortie confirmée pour ce film et je suis sûr que le film sortira après l’effet pandémique mondial du COVID-19. Pourtant, nous devons attendre la nouvelle date de sortie.

