Panne de la fusée Vega d’Arianespace après le décollage causée par un câblage défectueux qui a changé sa trajectoire

Agence France-Presse19 nov.2020 14:58:39 IST

L’échec d’une fusée européenne quelques minutes seulement après le décollage a été causé par une erreur de production qui a conduit à une confusion de câblage et a modifié la trajectoire, a déclaré mardi son opérateur.

La Vega, la plus légère des trois fusées à charge utile d’Arianespace, a mal fonctionné environ huit minutes après son lancement depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française en Amérique du Sud, lundi.

Il s’est brisé dans l’atmosphère avant de tomber dans l’océan Atlantique, détruisant les deux satellites qu’il transportait, dont un qui aurait placé le premier espagnol en orbite.

Le PDG d’Arianespace, Stephane Israel, a déclaré que la confusion des fils avait été commise alors que le lanceur était construit par Avio en Italie.

« Ce n’est pas un problème de conception », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, comme ce fut le cas lors d’un précédent échec de Vega en juillet 2019.

« Tout s’est déroulé comme prévu durant la première partie du vol, mais nous avons perdu le contrôle après l’allumage du quatrième étage de fusée », a déclaré Roland Lagier, directeur technique d’Arianespace.

Arianespace et l’Agence spatiale européenne prévoient de créer une commission indépendante pour enquêter sur la cause de l’échec et déterminer pourquoi des erreurs n’ont pas été découvertes plus tôt.

« Nous réglerons le problème et nous reviendrons encore plus forts », a déclaré Israël, ajoutant que les futurs calendriers de lancement seraient maintenus.

Il s’est néanmoins excusé pour la perte des deux satellites: l’Espagne avait prévu d’installer son premier satellite d’observation de la Terre pour l’Agence spatiale européenne (ESA).

La mission aurait également placé en orbite Taranis, un satellite français conçu pour observer des phénomènes électriques extrêmement brillants dans la haute atmosphère de la planète.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂