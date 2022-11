Panne de courant dans la maison intelligente : vous devez savoir que

Des appareils tels que le thermostat de chauffage intelligent, la lumière à commande vocale ou les systèmes de sécurité intelligents sont pratiques et pratiques, mais dépendent également de l’électricité et d’Internet. Que se passe-t-il en cas de panne de courant dans la maison intelligente ? Nous vous expliquons les conséquences et les solutions possibles.

Qu’advient-il de ma maison intelligente en cas de panne de courant ?

Sans leur propre alimentation électrique, vos systèmes de maison intelligente ne fonctionneront tout simplement plus en cas de panne de courant. Dans de nombreux cas, ce n’est pas un gros problème car il existe des alternatives manuelles : les stores peuvent également être ouverts à la main, le thermostat de chauffage peut être réglé directement sur l’appareil et même une serrure de porte intelligente fonctionne toujours avec la bonne vieille clé.

Lorsque le courant est rétabli, les appareils intelligents devraient être à nouveau entièrement fonctionnels en un rien de temps sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Pour être sûr, vous pouvez vérifier si vos appareils sont toujours connectés à votre routeur et à l’application du fabricant. Si la connexion à l’application pour smartphone est interrompue ou si une erreur s’est produite, vous trouverez généralement des instructions dans l’application sur la marche à suivre. Si les appareils ne sont plus affichés dans l’application, une reconnexion ou une réinstallation de l’application est souvent la solution.

Panne de courant locale ou à grande échelle ?





Les causes d’une panne de courant peuvent être variées, allant d’une panne de disjoncteur majeure à une panne de câblage qui affecte un bloc ou un quartier, à un problème structurel à grande échelle dans une ville, un état ou à l’échelle nationale. Cependant, de tels problèmes à grande échelle sont extrêmement rares dans ce pays.

L’étendue de la panne de courant dépend de la gravité de l’impact sur vous et votre maison intelligente. En cas de panne de courant très localisée, par exemple uniquement dans votre maison ou votre immeuble, Internet a de fortes chances de continuer à fonctionner. Par conséquent, vos appareils domestiques intelligents n’ont besoin que de leur propre alimentation électrique pour que tout fonctionne comme d’habitude. Dans un tel cas, vous pouvez vous préparer en conséquence.

Cela se complique un peu lorsque la coupure de courant est plus importante. Ensuite, en règle générale, Internet et les téléphones portables ne fonctionnent plus après un certain temps. Ensuite, cela dépend du type de votre système de maison intelligente s’il fonctionne toujours fondamentalement ou non. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet plus loin dans l’article.

Quelle est l’importance des fonctionnalités de la maison intelligente ?

Lorsque vous envisagez de préparer votre maison intelligente à une panne de courant, demandez-vous d’abord : de quels appareils avez-vous vraiment besoin ? Si la lumière ne fonctionne pas de toute façon, vous n’avez pas besoin d’un interrupteur intelligent. Vous pouvez également vous passer des commandes vocales telles qu’Alexa ou l’assistant Google. Les systèmes de sécurité tels que les systèmes d’alarme intelligents ou les détecteurs de fumée sont beaucoup plus importants.

Si vous voulez savoir quels systèmes sont importants pour vous et quelles dépendances existent, faites une expérience simple sur vous-même : basculer le fusible principal de votre boîte à fusibles simule une panne de courant à la maison. Cependant, gardez à l’esprit que des appareils importants tels que le réfrigérateur seront alors également hors service. Peut-être que couper les fusibles d’une certaine pièce suffira pour votre test.

De l’électricité pour votre maison intelligente – même en cas de panne d’électricité

En cas de panne de courant localement très limitée, vous pouvez continuer à faire fonctionner vos appareils Smart Home souhaités pendant un certain temps en les alimentant avec d’autres sources d’alimentation.

De nombreux appareils domestiques intelligents reposent sur un contrôle basé sur le cloud, ils ont donc besoin d’un accès à Internet. Par conséquent, vous devez d’abord penser à une alimentation de secours pour votre routeur. Vous avez plusieurs options pour cela :

Vous connectez votre routeur, comme une Fritzbox, à un onduleur alimenté par batterie (alimentation sans coupure). Vous pouvez connecter ces appareils entre la prise et le routeur. En cas de panne de courant, un onduleur bascule en un clin d’œil sur le fonctionnement sur batterie et revient sur le secteur dès qu’il est rétabli.

Vous achetez un deuxième routeur avec un module radio mobile et une batterie intégrée.

Chaque appareil domestique intelligent doté d’une batterie continuera alors à fonctionner sans restriction – par exemple un détecteur de fumée intelligent. D’autres appareils peuvent également continuer à fonctionner pendant un certain temps via des onduleurs, des banques d’alimentation ou des systèmes solaires mobiles en cas de panne de courant.

En cas de panne de courant à grande échelle, Internet ne fonctionne généralement plus non plus. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser que vos appareils domestiques intelligents, qui communiquent entre eux sans fil et ne nécessitent pas de connexion Internet pour les contrôler.



Un système Zigbee comme celui de Vale fonctionne sans Internet.



Image : © Vale 2022



Cela s’applique également, par exemple, lorsque des scènes et des automatisations sont enregistrées localement. Vous ne pouvez plus créer et modifier les actions, mais au moins les fonctions existantes peuvent continuer à être utilisées. Condition : les stations de base respectives doivent être prêtes à fonctionner, c’est-à-dire alimentées en courant.

De tels systèmes sans nuage communiquent, par exemple, via Zigbee ou la norme radio Z-Wave.

