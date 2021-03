Panique et paranoïa dans la première bande-annonce du nouveau thriller de science-fiction ‘Voyagers’

Présenté comme « Lord of the Flies » pour une nouvelle génération, Lionsgate vient de sortir la première bande-annonce de son nouveau thriller provocateur dans l’espace, « Voyagers », et il dégage une ambiance sensuelle et hypnotique qui résonne à travers les confins d’un navire de colonie dans l’espace lointain dans le futur proche.

Ecrit et réalisé par Neil Burger (« Limitless », « The Illusionist »), le film arrive en salles et en VOD le 9 avril et met en vedette Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Colin Farrell, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe et Quintessa Swindell.

Une mission de vaisseau de colonie dans l’espace lointain prend son tour dans le thriller de science -fiction de Neil Burger « Voyagers » qui sort le 9 avril. (Crédit d’image: Lionsgate)

Le film trippy de Burger raconte le voyage de 30 passagers sur un vaisseau multigénérationnel en se concentrant sur ce groupe de beaux candidats triés sur le volet, envoyés dans une odyssée ambitieuse à la recherche d’une nouvelle maison. La folie éclate alors que l’équipage drogué revient à un état émotionnel dévolu et la paranoïa s’ensuit.

Voici le synopsis officiel:

<< L'avenir de la race humaine étant en danger, un groupe de jeunes hommes et femmes, élevés pour une intelligence accrue et pour supprimer les impulsions émotionnelles, se lance dans une expédition pour coloniser une planète lointaine. Mais lorsqu'ils découvrent des secrets inquiétants sur la mission, ils défient leur entraînement et commencent à explorer leurs natures les plus primitives. Alors que la vie à bord du navire sombre dans le chaos, ils sont consumés par la peur, la convoitise et la soif de pouvoir. «Voyagers» est un thriller euphorique sur le réveil explosif de nos plus désirs primordiaux. "

«Voyagers» débarque en multiplex le 9 avril.

