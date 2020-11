Pandémies liées à des forêts fragmentées, perte de biodiversité? Ce que dit la science et la réponse de l’Inde

Les experts préviennent que la perte d’écologie entraînera davantage de pandémies, l’Inde utilise le verrouillage pour diluer les lois environnementales.

Avec plus de 50 millions de personnes infectées et 1,32 million de morts, le COVID-19 La pandémie de 2020 est désormais personnelle pour la plupart des gens à travers le monde. Avec des vies changées à jamais alors que les médecins et les scientifiques se battent contre la montre pour traiter des patients critiques et trouver des vaccins, les experts disent qu’un aspect crucial a été, presque volontairement, examiné – la destruction de la biodiversité mondiale. La perte d’écologie est l’une des principales raisons de cette pandémie, et les scientifiques préviennent que les pandémies deviendront non seulement plus fréquentes, mais deviendront également plus mortelles à l’avenir.

Le virus SARS-CoV-2 est zoonotique – ce qui signifie qu’il provient d’un animal, probablement une chauve-souris. Le virus provenait d’un marché humide à Wuhan en Chine. Comme le COVID-19 , il existe au moins 1,7 million de virus non identifiés qui peuvent infecter les humains chez les mammifères et les oiseaux aquatiques. Sur ce total, jusqu’à 8 50 000 peuvent infecter les humains.

« N’importe lequel de ceux-ci pourrait être la prochaine ‘maladie X’ – potentiellement encore plus perturbatrice et mortelle que COVID-19 », ont prévenu quatre experts chez un invité article pour IPBES. Les experts sont Josef Settele, Sandra Díaz, Eduardo Brondizio et le Dr Peter Daszak.

Mais ni les chauves-souris ni les autres animaux sauvages ne sont le méchant, la destruction de leurs habitats l’est, disent les experts. L’Inde et certains pays d’Asie n’ont ni reconnu le lien entre la perte de biodiversité et les pandémies ni pris de mesures politiques pour ralentir les dommages causés à l’écosystème de la planète.

Lorsque la biodiversité est perdue, des virus enfermés émergent des forêts et trouvent leur chemin vers les humains – soit directement, soit à travers les animaux domestiques. Plus de 70% des maladies émergentes ont originaire de la faune et des animaux domestiques, causant environ sept décès de lakh chaque année. Ce n’est que le début. «Les futures pandémies émergeront plus souvent, se propageront plus rapidement, feront plus de dégâts à l’économie mondiale et tueront plus de personnes que le COVID-19 à moins qu’il n’y ait un changement transformateur dans l’approche globale de la lutte contre les maladies infectieuses », lisez un nouveau rapport sur la biodiversité et les pandémies rédigé par 22 experts de premier plan du monde entier. Échapper à l’ère des pandémies, la rapport publié par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).

Au milieu d’une pandémie qui fait rage, l’Inde a dilué les lois de protection de l’environnement, a autorisé le défrichage de milliers d’hectares de terres forestières et a même donné une impulsion massive au secteur du charbon en mettant les forêts aux enchères.

Le 12 mars, le ministère indien de l’environnement, des forêts et du changement climatique (MoEFCC) a publié un Brouillon la notification, que les défenseurs de l’environnement et les militants croient, cédera la place à une ère de dégagements environnementaux plus faciles. Une quarantaine de types de projets – y compris de grands parcs solaires – ont été exemptés des études d’impact sur l’environnement (EIE). Les audiences publiques, qui font partie des EIE, ont également été supprimées. Cela signifie que les communautés vivant autour de ces projets n’auront pas leur mot à dire.

Les autorisations environnementales, pour les projets qui en nécessitent un, peuvent être obtenues même après que l’infrastructure ou le projet est terminé. «Les changements proposés rendent notre pays plus vulnérable aux catastrophes écologiques sans précédent en diminuant la participation du public et en laissant libre cours aux industries polluantes», a déclaré l’Alliance nationale pour le mouvement populaire dans un déclaration.

Plus tôt cette année, le gouvernement central décidé pour ouvrir 41 blocs de charbon pour les acteurs privés à exploiter pour le première fois depuis que le secteur a été nationalisé au début des années 1970. Les nouveaux blocs de charbon mettent en danger des milliers d’acres de forêts. Des États comme Jharkhand, Chattisgarh et Maharashtra ont déjà objecté à la décision du Centre d’ouvrir les forêts de leurs États à l’exploitation minière.

Outre les décisions politiques générales, plusieurs projets qui nécessitent d’importants défrichements ont également été approuvés. Un projet de ligne de chemin de fer de 164 km, qui nécessite l’abattage de 2,2 lakh dans les Ghâts occidentaux, a été défriché le 20 mars. Le projet nécessiterait quelque 995 ha de terres, dont les terres forestières représentent 595 ha et 184 ha de zones humides.

Le Wildlife Institute of India a recommandé le déminage d’un projet hydroélectrique de 3 097 MW dans l’État du nord-est de l’Arunachal Pradesh. Leur étude a été financée par le développeur du projet, selon les nouvelles rapports. « Le gouvernement Modi dilue régulièrement les réglementations environnementales. Ce verrouillage a facilité les choses car le pouvoir est devenu plus centralisé », a déclaré Himanshu Thakur du Réseau Asie du Sud sur les barrages, les rivières et les personnes (SANDRP).

L’histoire est similaire dans plusieurs pays asiatiques. Après beaucoup d’appréhension et d’hésitation, la Chine a interdit le commerce des espèces sauvages en février de cette année. Les écologistes préconisent l’interdiction de la faune comme une «double victoire», car elle protège à la fois la santé humaine et la santé de la faune. Cependant, cela ne suffirait pas. Non seulement il y a des failles dans l’interdiction, mais surestimer l’efficacité de l’interdiction fera plus de mal que de bien lorsqu’il s’agira de contenir de futures pandémies, un article récent de Lancette m’a dit. Tout en saluant l’interdiction du commerce des espèces sauvages, la Wildlife Conservation Society, dans un déclaration a déclaré: «En outre, cela crée une faille potentielle pour les trafiquants qui peuvent exploiter les exemptions non alimentaires pour vendre ou échanger des espèces sauvages vivantes, créant des défis supplémentaires pour les agents des forces de l’ordre.

L’Himalaya, souvent considéré comme le «troisième pôle», est une région d’importance mondiale, un écosystème vulnérable et un point chaud pour la biodiversité. Cependant, le gouvernement népalais n’a rien appris de nouveau, disent les experts. Rapports suggèrent que la contrebande d’arbres pour le commerce du bois a augmenté pendant le verrouillage. L’armée népalaise a également été accusée d’avoir accéléré les autorisations pendant le verrouillage et d’avoir enfreint les règles d’approvisionnement du pays. Des responsables gouvernementaux du Bureau de surveillance des marchés publics ont déclaré que les processus de négociation, qui prennent généralement 15 jours, s’étaient achevés en quelques heures, ajoutant que c’était inhabituel et contre nature, selon les médias. rapports.

«À ma connaissance, je ne pense pas que les politiciens pensent à quoi que ce soit au-delà des combats actuels entre les partis», a déclaré l’ancien ministre des ressources en eau du Népal, Dipak Gyawali. « Je ne pense pas qu’il y ait de changement dans la perception du gouvernement de protéger la nature pour prévenir les pandémies », a-t-il ajouté.

D’autres experts affirment que les régions enclavées des pays d’Asie du Sud-Est comme le Laos, le Vietnam, le Cambodge et la Chine ont une culture d’utilisation aveugle de la faune pour la consommation personnelle ainsi que le commerce illégal. «Une interdiction complète du commerce des espèces sauvages est la plus grande mesure que les gouvernements peuvent prendre pour prévenir de futures pandémies. Le monde a connu cinq épidémies au cours de la dernière décennie, et nous devons apprendre», a déclaré l’ancien président de la National Biodiversity Authority, un organisme autonome. corps avec le ministère fédéral indien de l’environnement et des forêts Dr. Balakrishna Pisupati.

Les pays d’Asie du Sud sont un haut lieu de la biodiversité. «Par exemple, l’Inde compte environ le double d’espèces d’oiseaux par rapport à la Grande-Bretagne. Sur les 36 points chauds de la biodiversité dans le monde, quatre se trouvent en Asie du Sud-Est », a déclaré Nibedita Mukherjee, auteur principal du programme phare du PNUE rapport l’Avenir de l’environnement mondial – 6e évaluation sur le chapitre sur la politique de la biodiversité.

Une région riche en biodiversité et vulnérable aux dommages permet aux virus de passer plus facilement des animaux aux humains, parfois directement à travers les animaux sauvages et domestiques. La science derrière la transmission est assez simple, dit Pisupati. «Plus le génome est court, plus la mutation est courte. Les virus, ayant le plus court, mutent également le plus rapidement », a-t-il déclaré. Lorsque les forêts, les zones humides et les plans d’eau sont détruits, les agents pathogènes trouvent des vecteurs, comme les moustiques, les chauves-souris ou les porcs, qui se déplacent hors de leur écosystème et infectent de nouveaux hôtes. «Tout nouvel agent pathogène est toujours à la recherche de nouveaux hôtes à infecter car les hôtes n’auraient pas l’immunité pour les combattre», a déclaré Pisupati.

Les exemples récents de maladies zoonotiques incluent Ebola – qui est lié à la perte de forêt en Afrique de l’Ouest, le virus Nipah à l’élevage porcin en Malaisie et la grippe aviaire due à l’élevage de volailles. D’autres maladies qui ont émergé de la faune ou des animaux domestiques sont le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), la fièvre de la vallée du Rift, le syndrome respiratoire aigu soudain (SRAS), le virus du Nil occidental, la maladie à virus Zika. En moyenne, une nouvelle maladie infectieuse apparaît chez l’homme tous les quatre mois, 75% de ces infections proviennent d’animaux, selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Un 2008 étude a découvert qu’un peu plus de 60 pour cent des maladies infectieuses émergentes (MIE) sont causées par des agents pathogènes zoonotiques. Plus de 70% d’entre eux sont causés par un agent pathogène d’origine sauvage, énumérant des exemples tels que l’émergence du virus Nipah à Perak, en Malaisie, et le SRAS dans la province du Guangdong, en Chine.

Les raisons du pourcentage élevé d’EID provenant d’animaux, selon les auteurs, comprennent la déforestation endémique, l’expansion incontrôlée de l’agriculture, l’exploitation minière et l’exploitation des animaux sauvages sont des raisons clés. Les actions humaines ont affecté plus de 75 pour cent de la superficie terrestre de la planète, détruit 85 pour cent des zones humides et converti 75 pour cent de l’eau douce disponible en cultures et en élevage. «La transmission zoonotique des hôtes sauvages directement aux hôtes humains est rare: les animaux domestiques peuvent combler le fossé. La demande croissante de lait et de viande, principalement due à la croissance rapide des populations de consommateurs urbains dans les pays en développement, devrait doubler d’ici 2050», a-t-il ajouté. a ONU 2016 rapport intitulé ‘Les zoonoses: lignes floues des maladies émergentes et de la santé des écosystèmes».

Avec des pandas mignons et des ours polaires échoués réduits à des mascottes de destruction environnementale, le changement climatique était apparemment éloigné pour que les politiciens prennent des mesures immédiates. Cependant, il peut y avoir un certain espoir. «La pandémie actuelle a frappé la dure réalité et l’importance de protéger la diversité de la terre. Nous devons attendre pour voir si cela va changer la façon dont nous voyons la planète », a déclaré Pisupati.

