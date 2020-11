Pandemic Thriller Songbird de Michael Bay passe directement au streaming premium en décembre

Eros STX Global a annoncé que Michael Bay’s Oiseau chanteur va sauter les théâtres. Au lieu de cela, le thriller à venir sera présenté en première aux États-Unis en tant que version premium de vidéo à la demande (PVOD) sur toutes les plateformes transactionnelles à partir du vendredi 11 décembre. Le film sera disponible pour 19,99 € pour une location de 48 heures. L’annonce a été faite aujourd’hui par Adam Fogelson, président du STXfilms Motion Picture Group. Suite à sa course de divertissement à domicile transactionnel, Oiseau chanteur sera présenté en première sur un service de streaming majeur en 2021, qui reste à déterminer.

Oiseau chanteur a été le premier film à commencer à tourner à Los Angeles pendant la crise mondiale de la santé publique. Adam Fogelson de STXfilms déclare: «La pandémie a affecté tous les aspects de nos activités, de la production à la sortie, mais Oiseau chanteur démontre qu’un studio agile comme STX peut trouver des moyens efficaces et rentables de faire fonctionner ses films, comme nous l’avons fait avec Groenland et Mon espion en ces temps difficiles. »Fogelson continue,« Le spectacle doit continuer. Oiseau chanteur est un film passionnant qui parlera au public en ce moment car il le maintient sur le bord de leurs sièges. « Les studios explorent actuellement la meilleure façon de diffuser du nouveau contenu aux téléspectateurs potentiels, la VOD étant l’une des meilleures options du moment.

Oiseau chanteur est un thriller de science-fiction sur la lutte pour l’amour au bout du monde du producteur Michael Bay, qui a précédemment apporté des publics tels que des succès mondiaux Un endroit silencieux et La purge. Songbird apporte au public une nouvelle saga sur la résilience de l’esprit humain et notre désir ultime de connexion et de sécurité. Le film arrive à un moment incertain pour le monde et il est très opportun, ce qui peut ou non jouer en sa faveur. Le divertissement a été le lieu où beaucoup sont allés s’échapper au cours des derniers mois.

Fabrication Oiseau chanteur s’est avéré être un défi unique pour les acteurs et l’équipe. «C’était étrange», raconte la star KJ Apa. « Je n’ai pas vraiment fait de projet où j’ai passé si peu de temps avec mon costar, mais cela a vraiment fonctionné pour le film. » On dirait que la pandémie a beaucoup aidé la production, en particulier lorsqu’il s’agissait de tourner des rues vides à Los Angeles. «Nous avons pu obtenir les images les plus insensées que même si j’avais eu 100 millions de dollars, je n’aurais pas pu obtenir», révèle le réalisateur Adam Mason. « Vous ne pourriez jamais fermer le centre-ville de LA comme ça. »

Réalisé par Adam Mason (Dans le noir), qui a également écrit le scénario avec Simon Boyes (Inconduite), Oiseau chanteur met en vedette un casting de stars comprenant KJ Apa, Sofia Carson, Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser et Demi Moore. Rejoindre Bay en tant que producteurs sont Adam Goodman, Andrew Sugerman et Eben Davidson d’Invisible Narratives et Jeanette Volturno, Jason Clark et Marcei Brown de Catchlight Studios. le site Web de STXfilms Motion Picture Group a été le premier à annoncer la Oiseau chanteur nouvelles.

