Pandemic Heist Rom-Com Lockdown de HBO Max rassemble un casting d’étoiles pour le réalisateur Doug Liman

Plusieurs projets tournés autour de la situation mondiale actuelle sont actuellement en cours d’élaboration, car apparemment le public a besoin de se souvenir de l’enfer qui est 2020. Ensuite, il y a un heist-rom-com intitulé Confinement et prêt à être dirigé par Bord de demain et L’identité Bourne réalisateur Doug Liman. Récemment acquis dans le cadre d’un important accord de droits mondiaux par Warner Bros., le film mettra en vedette un casting de stars composé d’Anne Hathaway, Chiwetel Ejiofor, Ben Stiller, Stephen Merchant, Lucy Boynton, Ben Kingsley, Mindy Kaling et Dule Hill.

Écrit par Peaky Blinders ‘ Steven Knight, Confinement se déroule dans le contexte du récent verrouillage de Covid-19, le film racontera l’histoire du couple de sparring Linda (Anne Hathaway) et Paxton (Chiwetel Ejiofor) ont mis leurs divergences de côté et ont appelé à une trêve pour tenter un braquage de bijoux à haut risque et à enjeux élevés dans le grand magasin le plus exclusif au monde, Harrods.

Confinement sera présenté en première début 2021 sur HBO Max, alors que le service de streaming continue de constituer son catalogue de matériel original avec l’annonce récente que toutes les nouvelles versions de Warner Bros feront leurs débuts sur HBO Max et dans les salles simultanément au cours de l’année prochaine.

Confinement n’est qu’un des quelques projets à venir autour de la situation actuelle, avec le thriller produit par Michael Bay Oiseau chanteur également prêt à nous rappeler à tous notre écrasante réalité. Mis quatre ans en quarantaine, le virus COVID-23 a muté, et les Américains infectés sont maintenant arrachés de leurs maisons et contraints à des camps de quarantaine appelés zones Q. Au milieu de ce paysage dystopique, un courrier intrépide, Nico, qui est immunisé contre le pathogène mortel, trouve espoir et amour avec Sara, bien que son verrouillage les empêche de tout contact physique. Lorsqu’on pense que Sara a été infectée, Nico court désespérément dans les rues stériles de Los Angeles à la recherche de la seule chose qui puisse la sauver de l’emprisonnement … ou pire.

Réalisé par Adam Mason, qui a co-écrit le scénario avec Simon Boyes, et produit par Michael Bay, Adam Goodman, Andrew Sugerman et Eben Davidson, Oiseau chanteur met en vedette KJ Apa et Sofia Carson dans le rôle du couple croisé au centre du film, avec Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser et Demi Moore dans des rôles de soutien. Il a récemment été annoncé que le film serait diffusé via une vidéo à la demande premium le 11 décembre 2020, par STXfilms.

Au cas où tout semble trop déprimant, le producteur, scénariste et réalisateur de comédie Judd Apatow a récemment signé un accord exclusif avec Netflix pour mettre directement en streaming sa comédie sans titre sur le thème de la pandémie. Le film suivrait apparemment un groupe d’acteurs et d’actrices coincés dans une bulle pandémique dans un hôtel tentant de terminer un film. Les initiés ont également affirmé que, grâce au grand nombre de rôles de haut niveau dans le film, nous pourrions nous retrouver avec un autre ensemble de stars similaire à celui du réalisateur Rian Johnson. Couteaux sortis.

Doug Liman pendant ce temps, il doit également se réunir avec Tom Cruise pour un film d’action qui verra le couple s’aventurer dans l’espace pour le tournage. Lui et Cruise vont effectivement décoller dans l’un des lancements SpaceX d’Elon Musk afin de risquer leur vie pour le divertissement cinématographique. Cela nous vient de Deadline.

