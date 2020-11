Panamera qui? La Mercedes-AMG GT 63 S 4 portes est la berline exécutive la plus rapide du Nürburgring

A partir du moment où la promesse que le La Mercedes-AMG GT 63 S 4 Doors tenterait de devenir la berline exécutive la plus rapide du Nürburgring, ce n’était qu’une question de temps avant que cela ne se produise – le record que la nouvelle Porsche Panamera Turbo S avait réalisé ne pouvait pas rester.

Alors aujourd’hui, nous vous apportons la (presque) inévitable nouvelle: il y a un nouveau détenteur du record dans «Green Hell».

Avec l’ingénieur de développement Demian Schaffert au volant, la Mercedes-AMG GT 63 S 4 Doors a parcouru la version courte du circuit (20,6 km) en 7min23,009s et la version longue (avec 20832 km) en 7min27,8s – comparer avec les 7min25.04s et 7min29.81s de la Panamera Turbo S.

Les chiffres de la berline exécutive la plus rapide de «Green Hell»

Les deux temps sont officiels et certifiés et donnent à la GT 63 S 4 Portes la «couronne» qu’elle avait perdue il y a trois mois au profit de la Panamera Turbo S: la berline exécutive la plus rapide du Nürburgring. La puissante berline allemande a réussi à être plus rapide sur le circuit allemand qu’en 2018, grâce à des réglages supplémentaires sur les effets élastocinémiques.

Complètement standard comme le veut la loi, la GT 63 S 4 Doors utilise un V8 biturbo de 4,0l d’une capacité de 639 ch et 900 Nm. Associée à une transmission automatique à neuf rapports et à la transmission intégrale 4MATIC +, la GT 63 S 4 Doors atteint le 0 à 100 km / h en 3,2 secondes et atteint 315 km / h.

En plus du moteur, cette GT 63 S 4 Portes avait le pack aérodynamique en option et a été «montée» avec les pneus optionnels Michelin Pilot Sport Cup2.