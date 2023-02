Pamela, une histoire d’amour Le documentaire obtient une cote d’approbation de 100 % chez Rotten Tomatoes

Le nouveau Paméla Anderson documentaire sur Netflix recueille des critiques élogieuses. Doublé Pamélaune histoire d’amourle film offre un regard approfondi sur la carrière et la vie personnelle du Alerte à Malibu star, abordant des situations dont elle n’a jamais parlé publiquement jusqu’à présent. Le résultat semble être un documentaire convaincant que les critiques professionnels disent être à voir absolument, sur la base de son taux d’approbation de 100% (et de son score d’audience de 90%) chez Rotten Tomatoes.





« Le film lui rend justice et rend compte fidèlement d’une personne souvent réduite à un objet », déclare le critique Steven Prokopy de Third Coast Review.

« En partageant l’histoire de sa vie intime, allant d’une enfance abusive aux scandales et à son récent passage à Broadway, Paméla atteint son objectif, même s’il le fait de manière plutôt chaotique », écrit Andrew Murray de The Upcoming.

Suggérant que ceux qui ne sont pas particulièrement investis dans Anderson d’une manière ou d’une autre pourraient apprécier le documentaire avant tout, Lindsey Bahr de l’Associated Press déclare : « C’est une montre captivante, surtout pour ceux qui n’ont jamais beaucoup pensé à elle. «

Certains critiques ont également noté qu’il est intriguant de voir Anderson raconter sa version de l’histoire après la sortie controversée par Hulu de la série limitée scénarisée. Pam et Tommy. Anderson a déjà expliqué à quel point elle était mécontente que la série ait été réalisée, déclarant qu’elle devrait obtenir des « excuses publiques » de la part des producteurs. Pour certains critiques, il est temps qu’Anderson prenne la parole pour remettre les pendules à l’heure, ce qui rend Pamela, une histoire d’amour d’autant plus fascinant à regarder.

« Pamela, une histoire d’amour offre un contrepoint culturel pop qui se fait attendre depuis longtemps, et Anderson mérite beaucoup de crédit pour s’être manifesté et avoir partagé ses verrues et toute vision d’une vie que personne d’autre qu’elle-même ne comprendra jamais », écrit Andrew Parker de The Gate.





Pamela, une histoire d’amour est réalisé par Ryan White. Il est produit par Jessica Hargrave, Julia Nottingham et Brandon Thomas Lee. Le documentaire existe pour aider à remettre le récit « entre les mains de la seule femme qui peut le raconter », parallèlement à la publication d’un nouveau mémoire d’Anderson révélant plus d’histoires sur sa vie. Le synopsis officiel de la doc Netflix est le suivant :

Un portrait intime et humanisant de l’une des bombes blondes les plus célèbres au monde, Pamela, une histoire d’amour, suit la trajectoire de la carrière de Pamela Anderson, de fille d’une petite ville à mannequin Playboy, actrice et sex-symbol international. Avec des vidéos personnelles et des entrées de journal inédites, le film offre des réflexions honnêtes d’Anderson sur les expériences parfois tumultueuses, mais toujours profondément ressenties qui ont façonné qui elle est aujourd’hui – y compris ses romances explosives et tourbillonnantes et la tristement célèbre bande volée qui devient la première vidéo virale sur Internet et marque un tournant dans sa carrière.

Pamela, une histoire d’amour est maintenant en streaming sur Netflix. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle ci-dessous.