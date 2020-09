Pamela Reif: Confession intime sur son frère

07.09.2020 11h30

Pamela Reif a répondu aux questions de certains fans sur Instagram. Ils étaient particulièrement intéressés par leur apparence révélatrice devant leur frère.

Pamela Reif est actuellement l’une des influenceuses fitness les plus réussies au monde. Avec ses vidéos d’entraînement, elle la pousse régulièrement environ 10 millions d’abonnés sur Instagram et YouTube à leurs limites physiques. Après tout, les fans de la blonde promettent de s’entraîner un pack de six à la Pamela.

Pamela Reif peut en vivre

En attendant, la jeune femme de 24 ans a bâti un véritable empire et devrait disposer de sources de revenus lucratives grâce à ses contrats de parrainage et ses offres publicitaires. Elle est soutenue par son frère Dennis, qui filme et coupe les vidéos d’entraînement. Même ainsi, les deux semblent avoir une relation étroite l’un avec l’autre. Plus récemment, la reine du fitness était même accompagnée de sa famille lors d’une séance photo en sous-vêtements.

Les utilisateurs trouvent cela discutable

Comme on l’a maintenant montré, cependant, il y a beaucoup d’utilisateurs qui trouvent étrange que Pamela se présente régulièrement si librement devant son frère. Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, on a souvent demandé à Reif si elle ne trouvait pas étrange que Dennis la voit régulièrement en sous-vêtements.

Pamela Reif est rarement agacée

“Ça me dérange. Pourquoi personne ne me demande si je ne trouve pas étrange que 20 personnes me voient à peine habillée sur le plateau. Je porte des sous-vêtements sur mes réseaux sociaux et je peux être vu sur des affiches publicitaires. Je ne veux rien dire contre les autres cultures, mais je me sens toujours plus à l’aise quand je suis devant ma famille », a répondu l’influenceur.

C’est son ex-petit ami

Après tout, Pamela Reif n’a pas non plus besoin de cacher son corps chaud. Le joueur de 24 ans est le meilleur exemple qu’un entraînement intensif et une alimentation saine sont payants à long terme. La grenade de fitness n’a actuellement pas d’ami officiel. En 2017, elle était en couple avec le footballeur Robert Bauer, qui évolue désormais en première division en Russie, depuis plusieurs mois.