Pamela Reif affronte ce DJ vedette

04.09.2020 à 20h05

Pamela Reif a de nouveau fait équipe avec un musicien. La grenade de fitness a montré sur Instagram comment elle faisait transpirer la star DJ Joel Corry.

Avec ses entraînements, Pamela Reif fait non seulement transpirer environ 4,5 millions d’abonnés YouTube, mais aussi des artistes de temps en temps. La seule différence est qu’ils ne se tourmentent pas chez eux sans être observés devant leurs ordinateurs portables, mais aux côtés des 24 ans – et sont filmés pour la nouvelle vidéo de Pamela.

force et endurance

La blonde vient de montrer sur Instagram qu’elle a boutonné après Jason Derulo et le chanteur danois Christopher, star DJ Joel Corry. Les deux premiers ont fait des exercices pour le ventre et les fesses. Dans un entraînement musical, la coordination et l’endurance étaient les prochaines étapes.

Aussi intéressant:

Joel Corry prêt à partir

Visiblement accompli mais toujours heureux, le joueur de 31 ans a ensuite souri à la caméra dans l’histoire de Pamela Reif. Pourtant, Joel Corry semble avoir bien suivi, car la grenade de fitness a écrit: “Il est très en forme, je ne peux pas me plaindre.” Joel vient de Grande-Bretagne et s’est fait connaître grâce à des singles comme “Sorry” ou “Feel This Way”. Pamela n’a pas encore révélé quand les vidéos d’entraînement terminées seront téléchargées.

En forme pour l’été prochain

Les fans doivent donc attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir tester s’ils sont aussi en forme que Corry. D’ici là, les plus motivés parmi les followers peuvent se mettre en forme avec les vidéos précédentes. L’été tire à sa fin, mais vous pouvez déjà commencer à travailler sur votre corps de plage 2021.

Collection de sous-vêtements

Il a été récemment annoncé que Pamela Reif coopérerait avec la marque de lingerie italienne “INTIMISSIMI”. Le fabricant souhaite élargir sa gamme avec un soutien-gorge triangle sportif appelé “Lara” à l’avenir. Il n’y a actuellement pas de visage plus approprié pour la campagne que la reine du fitness.