Pamela de Netflix, une histoire d’amour La bande-annonce du documentaire a Pamela Anderson prenant le «contrôle du récit» pour raconter l’histoire de sa vie

Paméla Andersonla bombe star de Baywatch et mannequin devenue actrice des années 90 raconte l’histoire de sa vie dans le nouveau documentaire de Netflix Pamela, une histoire d’amour, selon ses propres mots. Le documentaire devrait sortir le 31 janvier sur Netflix et d’après l’apparence de la bande-annonce, Pamela abordera sa carrière, étant une femme à Hollywood, et la tristement célèbre sex-tape divulguée avec l’ex-mari et le batteur de Mötley Crüe Tommy Lee.





La bande-annonce est réglée sur la chanson à succès « Lovefool » de The Cardigan de 1996, mais elle a été ralentie à un rythme presque étrange. Lors du reportage sur la sortie, PEOPLE a décrit la version de la chanson comme « obsédante ». La bande-annonce plonge au cœur de la controverse avec Anderson, maintenant âgé de 55 ans, s’adressant à la sex-tape et disant: « Je veux prendre le contrôle du récit pour la première fois. » Cette ligne peut également indiquer comment Anderson abordera la prochaine émission de Hulu sur le fiasco de la sex-tape de l’alun de Playboy, dans lequel Anderson elle-même n’a pas participé à la réalisation de l’émission.

Le réalisateur Ryan White, dans une interview avec PEOPLE partage, « Elle est [Anderson] racontant son histoire avec ses propres mots, enfin, mais elle ne sait pas non plus quelles vidéos d’archives et quels journaux personnels seront utilisés dans le film final », poursuit White, « Elle nous a donné carte blanche pour utiliser les archives [footage for] comment nous pensions le mieux raconter l’histoire, c’est un signe de l’authenticité avec laquelle Pamela a vécu sa vie. Elle possède chaque partie de sa vie – le bon, le mauvais et le laid. C’est une façon incroyablement vulnérable mais courageuse de vivre. »





Pamela Anderson a surpris le réalisateur Ryan White et « a fini par être l’opposé de [a] Notion préconçue’

Comme le montre la bande-annonce, Anderson est au centre de la narration de sa propre histoire, mais White dit : « Pamela est très expérientielle et toujours en mouvement – ​​je la décris comme une fée, toujours flottante. Donc, quand il s’agissait de tourner, elle était prête à tout, parce qu’elle aime l’aventure. Elle m’a dit : « Demandez-moi n’importe quoi, rien n’est interdit, mais en ce qui concerne le montage, elle n’a joué aucun rôle. Elle n’a aucun intérêt à voir le film final. parce que pour elle, il s’agit de l’expérience de faire quelque chose et de rester dans ce moment. »

White a poursuivi en parlant de l’ancienne actrice de Baywatch en disant : « [Anderson] a fini par être le contraire de [a] idée préconçue » qu’il avait. White dit qu’Anderson a même choisi de tourner sans maquillage pendant une grande partie du tournage, « Donc, elle a toujours cette fille de l’île d’une petite ville en elle – extrêmement décontractée », dit White à propos de anderson

« Je me souviens lui avoir demandé [Anderson], ‘Comment voulez-vous vous coiffer et vous maquiller ?’ Et elle a ri et a dit: ‘Je vis sur une île au Canada. Je vais me coiffer et me maquiller moi-même. » – Réalisateur Ryan White

Selon White, « Pamela est sans vergogne Pamela », et c’est ce que le réalisateur aime le plus chez elle. « Et cela signifie que, malgré le nombre de fois où elle a été brûlée ou traumatisée, elle va continuer à traverser la vie avec cette attitude pleine d’espoir et d’esprit libre romantique, c’est contagieux », a déclaré White.