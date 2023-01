Pamela Anderson, une histoire d’amour arrive sur Netflix : les scandales les plus mémorables de l’actrice

CÉLÉBRITÉS

Le mannequin présentera son propre documentaire sur Netflix où elle donnera la réplique à la série Pam & Tommy. Ce sont les polémiques et les drames qui ont marqué l’ancien partenaire de Tommy Lee.

©GettyLes scandales et tragédies qui ont marqué Pamela Anderson.

Le prochain 31 janvierou viendra à Netflix un documentaire inoubliable. Il s’agit de Pamela Anderson, une histoire d’amour, une production qui se chargera de raconter à la première personne, ainsi que des témoignages, des vidéos et des journaux intimes, tout sur la célébrité, la vie amoureuse et la sex tape qui a marqué la carrière et la vie personnelle de l’actrice. Avant sa première, nous avons passé en revue tragédies et controversesIls ont fait d’elle une femme résiliente.

+ Les tragédies et controverses de Pamela Anderson

– Les abus qui ont marqué son enfance

Pamela Anderson a révélé dans un dialogue avec Piers Morgan que lorsqu’elle n’était qu’une enfant, elle a subi des abus qui ont marqué son enfance. Il a d’abord expliqué que c’était harcelé par une baby-sitter: « Je me souviens lui avoir souhaité la mort et elle est décédée le lendemain dans un accident de voiture. Je pensais que je l’avais tuée et qu’elle avait des pouvoirs”. Il a également déclaré que l’une de ses expériences les plus traumatisantes s’était produite à l’âge de 12 ans, lorsque a été violée par un homme.

– La vidéo intime avec Tommy Lee

Comme le rapporte la série Pam et TommyPamela Anderson et Tom Lee a traversé un scandale lié à une bande de sexe. Le couple, qui a fêté sa lune de miel en Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze, a subi le vol d’une cassette privée qui a commencé à être commercialisée, pour ensuite devenir virale au début d’Internet. Dans son documentaire Netflix, l’actrice tentera d’expliquer comment elle a vécu cette violation de la vie privée lors de sa romance avec le batteur de Motley Crue.

– Maladies et addictions

En 2002, Pamela Anderson et Tommy Lee vivaient un amour plus qu’intense. À tel point qu’ils ont choisi de se faire tatouer et ont partagé la même aiguille. C’est comme ça qu’il a été infecté hépatite C. « Ils m’ont donné 10 ans à vivre quand ils m’ont diagnostiqué la maladie», a-t-il expliqué lors d’une conversation avec Vanity Fair. C’est ainsi qu’il est entré dans un cercle d’autodestruction où drogues et alcool ils étaient présents.

– Les plaintes contre Adil Rami

Tommy Lee n’était pas leur seule romance scandaleuse. Récemment, l’actrice était en couple avec Adil Rami, footballeur français. Pamela Anderson elle-même l’a dénoncé pour violences physiques et psychologiques. De plus, il a assuré qu’il avait été infidèle et qu’il était un « monstre» qui, à plus d’une reprise, est venu la menacer.

