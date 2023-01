Pamela Anderson refuse de lire la lettre envoyée par Pam et Tommy Star Lily James

Lorsque Pam et Tommy est sorti sur Hulu, Paméla Anderson n’était pas parmi ceux qui regardaient, mécontent de voir son traumatisme servir de matériau à d’autres pour gagner de l’argent même après toutes ces années. Plus précisément, la série Hulu se concentre sur le vol et la diffusion de vidéos intimes réalisées par Anderson et son mari de l’époque, Tommy Lee. Lily James joue Anderson dans la série limitée aux côtés de Sebastian Stan en tant que batteur de Mötley Crüe.





Dans une nouvelle interview avec le New York Times, Anderson a commenté comment James lui avait envoyé une lettre manuscrite à son sujet Pam et Tommy implication quand elle a obtenu le rôle. Alors que James est élogieux dans la lettre, expliquant comment elle veut « honorer » Anderson avec la représentation, elle n’a pas encore été lue par son destinataire. Même maintenant, une « copie numérisée de cette lettre se trouve toujours quelque part dans la boîte de réception de Mme Anderson, non lue ». Pour Anderson, elle ne peut pas lire la lettre car elle n’était pas intéressée à revisiter le traumatisme qu’elle a subi « la première fois » que cela s’est produit dans les années 1990.

« C’était déjà assez blessant la première fois », explique Anderson. « C’est comme une de ces choses où vous allez, ‘Vraiment?’ Les gens profitent encore de cette chose ? »





Pamela Anderson raconte sa version de l’histoire

Anderson a également expliqué qu’elle a résisté aux offres continues pendant des années pour participer à de nouveaux projets basés sur l’histoire de sa vie. Peut-être se sentir mal à l’aise avec la façon dont les émissions scénarisées ressemblent Pam et Tommy pourrait changer la perception publique de la situation, Anderson a depuis cherché à raconter son histoire de son propre point de vue. Cela comprend la publication d’un mémoire, surnommé Amour, Paméla. Elle participe également à un nouveau documentaire Netflix, Pamela, une histoire d’amour, qui arrive ce mois-ci. Une bande-annonce récemment publiée a apparemment commenté Anderson Pam et Tommy.

« J’ai bloqué cette bande volée de ma vie afin de survivre et maintenant que tout revient, je me sens malade. Je veux prendre le contrôle du récit pour la première fois », déclare Anderson dans la bande-annonce.

« Personne ne savait la vérité – même moi, je ne sais pas à 100% de ce qui s’est passé, mais je pense que le plus important est de partager mes sentiments humains et à quel point cela m’a fait mal et comment cela m’a indéniablement défini pour aller de l’avant – dans ma carrière et mon relations », a déclaré Anderson dans une précédente déclaration à Vanity Fair.

« J’étais très hésitante, mais avec le recul, je me sens renforcée », a également déclaré Anderson à Netflix sur ce qu’elle ressent en faisant le nouveau doc. « Et j’espère que [my story] inspire les gens à passer un bon moment et à ne pas trop s’inquiéter. »

Pamela, une histoire d’amour sortira sur Netflix le 31 janvier 2023.