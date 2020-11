Pamela Anderson, 53 ans, berce Daisy Dukes et s’accroupit dans des bottes éblouies pour un message sur l’amour

Le look de Pamela avait une touche occidentale.

Pamela Anderson a expérimenté un look de cow-girl pour une photo qu’elle a partagée avec ses fans lundi.

L’homme de 53 ans Baywatch La star a fait des vagues en portant des maillots de bain étroits et encore moins tout au long de sa carrière d’actrice et de mannequin, mais elle est restée un peu plus couverte dans le cliché artistique publié sur sa page Instagram. La photo a été prise à l’extérieur, où elle a posé devant un bâtiment en bois rustique aux murs blanchis à la chaux. Elle s’accroupit près du sol près d’un coin de la structure devant une porte.

Pamela se rassit sur ses talons et plaça ses coudes sur ses genoux. Elle semblait apprécier la beauté délicate des restes du pissenlit à tête pelucheuse qu’elle tenait entre ses doigts. Alors qu’elle regardait au loin, ses lèvres se courbèrent en un demi-sourire.

le Playboy modèle a fait de ses jambes la star de la série en berçant une paire de Daisy Dukes en détresse. Ils ont été coupés assez haut sur la cuisse pour révéler un soupçon de son derriere pert, ce qui a ajouté une touche de sex-appeal à sa séance photo par ailleurs apprivoisée. Elle a associé les coupes en denim à une chemise blanche à manches longues. Une longue frange sombre décorait les épaules et le dos, donnant au vêtement beaucoup de style western. Elle a choisi de laisser les poignets déboutonnés pour pouvoir remonter les manches.

Pamela a complété son ensemble avec une paire de bottes mi-mollet noires ornées de strass disposés en motifs tourbillonnants. Les chaussures avaient également des talons hauts.

le Barb Wire Les mèches blondes platine de la star se répandaient dans son dos en vagues désordonnées, et quelques morceaux de cheveux couvraient son œil gauche pour créer un effet sensuel.

Pamela a donné des conseils aux couples dans sa légende, où elle a énuméré un certain nombre de traits qui, selon elle, sont importants pour une bonne relation à long terme. Il s’agissait notamment d’être sexuel, de n’avoir aucun secret, d’être monogame, de visiter des musées et d’apprécier la musique.

Lors d’un entretien avec Fox News, Pamela a révélé qu’elle était de la «vieille école» en matière de relations, et elle a avoué qu’elle n’était initialement pas fan des rencontres en ligne. Cependant, son point de vue a changé après être devenu le directeur créatif du site de webcam de Jasmin. Elle a également déclaré que ce qu’elle recherchait chez un partenaire romantique, c’est «l’honnêteté, la cruauté et l’authenticité».

Les adeptes de l’emblématique sex-symbol ont récompensé son post Instagram sur l’amour avec plus de 6000 likes au cours de la première heure où il était sur sa page. Son compte a encore du chemin à parcourir pour attraper les dizaines de milliers de dollars gagnés par une autre photo qu’elle a partagée récemment. Dans le tir torride, elle ne portait rien d’autre qu’une chaîne de ventre.