Pam & Tommy Set Photos recréent un mariage de plage emblématique avec Lily James et Sebastian Stan

Lily James et Sebastian Stan joueront respectivement Pamela Anderson et Tommy Lee. Ils joueront le rôle de la paire titulaire dans la prochaine série limitée Hulu Pam & Tommy. Des photos ont été récemment prises des deux en train de recréer le mariage qui a eu lieu sur une plage. Dans la vraie vie, l’événement a eu lieu en 1995. Lily James, qui a 32 ans, portait un bikini blanc et une perruque blonde décolorée pour couvrir la couleur naturelle de ses cheveux. Stan, qui a 38 ans, a également subi une transformation pour incarner la rock star Motley Crue. L’acteur utilise plusieurs faux tatouages, poils du visage et bijoux.

Tournage des scènes de « Pam et Tommy » sur une plage de Malibu

L’ancien couple de la vraie vie, Anderson, 53 ans, et Lee, 58 ans, se sont mariés après s’être connus pendant seulement quatre jours. Même selon les normes hollywoodiennes, cela peut être considéré comme une relation rapide. Leur mariage n’a pas toujours été agréable. Au cours de leur relation, Lee a passé des mois en prison après avoir plaidé sans conteste la violence domestique. Finalement, le duo s’est séparé en 1998 après environ trois ans de mariage. Anderson et Lee ont deux fils, Brandon, 25 ans, et Dylan, 23 ans.

Le mariage de Pam Anderson et Tommy Lee n'a jamais été aussi beau ! Lily James et Sebastian Stan ont été aperçus en train de recréer le tristement célèbre mariage à Oxnard State Beach Park en Californie.

En mai, Hulu a taquiné le projet à venir avec une première image de Pam & Tommy. Un message a été créé sur Twitter qui disait : « Voici un aperçu de Pam & Tommy, venant à @Hulu. Basé sur le véritable scandale qui a tout déclenché, avec Lily James, Sebastian Stan et @SethRogen… prêts à revenir en arrière ? » La paire titulaire, ainsi qu’un acteur de soutien, ont été mentionnés dans le tweet.

Lily James et Sebastian Stan en train de filmer « Pam et Tommy » sur la plage !

Seth Rogan a dévoilé une photo de lui dans une tenue qu’il portera pour le spectacle. Sur le site de divertissement IMDB, une légende raconte comment il joue un personnage nommé Rand, qui « porte un short en jean long et ample, des chaussettes longues, une chemise multicolore à rayures verticales et un mulet frisé ». On ne sait pas si le personnage a existé dans la réalité ou s’il s’agit d’une fusion de personnes réelles, comme l’ont fait d’autres projets basés sur des histoires vraies. Il peut aussi être un personnage tout à fait original. Rogan a fait une blague sur Twitter lorsqu’il a écrit : « Mes co-stars, Sebastian et Lily, sont beaucoup plus cool que moi. »

Seth Rogan n’était pas le seul à publier sur les réseaux sociaux son travail sur la mini-série. Sur Instagram, Sébastien Stan a partagé une photo mettant en vedette son personnage de Tommy Lee. Comme les photos de mariage à la plage, il est torse nu. Cependant, dans cette image, il est tout seul appuyé contre une voiture tout en faisant une expression grisonnante. Une légende est une citation du vrai Tommy Lee qui dit : « Nous n’arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer. »

Aditionellement, Lily James a créé un poste d’elle-même en tant qu’ancienne Alerte à Malibu Star. Comme le texte de Stan sur les réseaux sociaux, la légende de James est une citation réelle de la personne qu’elle joue. Son message se lit comme suit : « C’est génial d’être blonde. Avec de faibles attentes, il est très facile de surprendre les gens. »

La date de sortie de la prochaine série n’est pas encore connue. Étant donné que Pam & Tommy est actuellement en tournage, une date pourrait se situer entre la fin de 2021 et le milieu de 2022. En plus de Lily James, Sebastian Stan et Seth Rogan, le casting comprend Nick Offerman, Taylor Schilling et Andrew Dice Clay. Avec le vrai drame entourant la relation du couple, il existe une multitude d’opportunités pour que le spectacle soit quelque chose de spécial. Cette nouvelle nous vient de Fox News.