Pam & Tommy : les conséquences qui ont amené Lily James à jouer Pamela Anderson

Le dernier épisode de la série est désormais disponible sur Star+. Connaissez le problème de l’actrice anglaise qui a donné vie à la star de Baywatch.

© Étoile+Lily James joue Pamela Anderson dans Pam & Tommy.

C’est en 1995 que la vidéo intime de Paméla Anderson et Tom Lee a commencé à circuler sur Internet, devenant un scandale qui a résonné à l’échelle internationale. 27 ans se sont écoulés depuis cet événement mais le drame continue : aujourd’hui Hulu a diffusé le dernier épisode de Pam et Tommyla série qui raconte la romance enflammée qui a abouti à un conflit juridique qui continue de faire parler d’elle à ce jour.

En Amérique latine, les téléspectateurs peuvent profiter d’une fiction limitée grâce à Étoile+. Leur huit chapitres Ils sont déjà disponibles sur la plateforme et, l’une de ses grandes forces, ils n’en sont rien de moins que ses protagonistes. Alors que le batteur de Mötley Crüe est joué par Sébastien Stanl’étoile de Alerte à Malibu est dramatisé par Lily James. Et c’est qu’en plus de ses bonnes performances, son transformation c’est impressionnant.

Pour raconter l’appella plus grande histoire d’amour jamais vendue”, l’actrice principale a traversé un processus de plus de trois heures chaque jour de tournage. Et c’est que pour ressembler à Pamela Anderson, je dois effectuer un processus de maquillage, coiffure et prothèses vraiment convaincant. Mais ce n’est pas tout, car James a également essayé d’être similaire au niveau de ses gestes et de son accent si particulier.

Il convient de noter que l’interprète est né à Esher, une ville du comté de Surrey, en Angleterre. En ce sens, il a truqué un ton de voix très différent de d’habitude et a incorporé un accent américain très marqué, tout comme celui que soutient Pamela Anderson. Cependant, cela a eu des conséquences imprévues: des mois après la fin du tournage, il cache encore –inconsciemment- son accent anglais.

En dialogue avec The Hollywood Reporter, dans le cadre de l’événement de la finale de la saison, il a remarqué au milieu de l’interview qu’il parlait comme un Américain. « Je continue de parler avec un accent américain ! Que m’arrive-t-il ?», s’est-il exclamé devant les caméras. Avant de continuer à répondre aux questions de la presse, le protagoniste de Maman Mia elle se dit à haute voix : « OuiJe suis anglais, Lily, je suis anglais”.

