Pam & Tommy : l’avis de Pamela Anderson et Tommy Lee sur la série était connu

Alors que l’une des célébrités n’a même pas vu la bande-annonce, l’autre pense que c’est une excellente publicité. Découvrez la vérité derrière la production avec Lily James et Sebastian Stan !

© GettyPamela Anderson et Tommy Lee, l’un des couples les plus importants des années 90.

Il existe des milliers de séries inspirées de faits réels. Mais peu ont eu quoi Pam&Tommy a réalisé depuis sa première sur Hulu et sur Étoile+ pour l’Amérique Latine. C’est qu’avec une grande précision, ils ont été chargés de développer l’histoire malheureuse mais captivante qu’ils ont tant vécue Paméla Anderson Quoi Tom Lee lorsqu’une vidéo intime a commencé à circuler sur Internet, suscitant toutes sortes de réactions inhabituelles tant au sein de la Justice que dans l’opinion publique.

Dès le premier des huit épisodes, le mariage des deux stars a été présenté par la main de Lily James et de Sébastien Stanincorporant à seth roden en tant que personne responsable de donner la vie à cet homme qui a volé la bande et en a ensuite fait une distribution illégale. Mais… qu’en pensent les vraies célébrités ? La vérité est que, tout comme cela s’est produit avec sa célèbre vidéo, aucune autorisation n’était nécessaire pour raconter cette histoire.

Un article de magazine Pierre roulante titré Pam et Tommy : l’histoire inédite de la sex tape la plus infâme du monde, a été publié sous la paternité d’Amanda Chicago Lewis en 2014. En obtenant les droits dessus, il n’était même pas nécessaire de parler aux protagonistes de l’histoire. Selon des sources proches de Pamela, c’est ce même détail qui l’aurait mise immédiatement contre la production.

L’un des membres de son entourage, en dialogue avec Entertainment Weekly, a révélé sa véritable opinion sur Pam&Tommy: « elle ne verra jamais çaMême pas dans quelques années. Pas vu la bande-annonce non plus. Tommy ne comprend pas. Il est dans le même état d’esprit qu’à l’époque : que toute publicité est une bonne publicité. En tant qu’amie de Pamela, au moins personne ne me demandera plus si la cassette a vraiment été volée.”.

En ce sens, il a mis en lumière ce que Lily James a su représenter de la meilleure des manières dans les derniers épisodes et ce n’était rien de moins que le dur procès. « Dans les années 1990, un juge a considéré le corps de Pamela comme un bien public. Il ne faisait aucun doute que la bande était un bien volé, mais le tribunal a décidé qu’il ne s’agissait pas d’un bien privé parce que son corps appartenait au monde. Pamela est encore en quelque sorte l’exception à la règle. Elle est toujours dans le jeu. C’est faux. Oui, ce sont de courts clips, mais pour moi, l’aspect le plus accablant est que Pam et Tommy ont non seulement raconté l’histoire, mais ils ont recréé des moments du navire.», a conclu la source.

