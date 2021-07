Pam Grier rejoint Pet Sematary Prequel

Pam Grier a embarqué dans le prequel de Pet Sematary en préparation chez Paramount +. Le film à venir, qui n’a pas encore de titre, sert de préquelle au redémarrage du studio qui est sorti en salles en 2019. Pas grand-chose d’autre n’a été révélé sur l’intrigue, mais la préquelle se plongera dans l’histoire d’origine du maudit. cimetière qui ramène les morts comme quelque chose de beaucoup plus sinistre qu’avant.

A partir de maintenant, des détails sur le rôle de Grier dans le Sématiste pour animaux de compagnie prequel n’a pas été révélé. Plusieurs noms ont déjà été annoncés pour le casting, car il a été rapporté que Jackson White (Mme Fletcher) jouera un jeune Jud Crandall, le voisin âgé joué par John Lithgow dans le redémarrage et Fred Gwynne dans l’original Sématiste pour animaux de compagnie. Le prequel met également en vedette Forrest Goodluck (Le revenant), Jack Mulhern (Jument d’Easttown), Natalie Alyn Lind (Les Goldberg) et Isabella Star LaBlanc (Dans un instant).

Le sans titre Sématiste pour animaux de compagnie prequel sert de premier réalisateur à la scénariste Lindsey Beer (Sierra Burgess est un perdant). Jeff Buhler, l’auteur du remake, revient pour écrire le script de la préquelle. Lorenzo di Bonaventura et Mark Vahradian produisent.

Précédé par le roman de Stephen King et l’adaptation cinématographique de Mary Lambert en 1989, Sématiste pour animaux de compagnie a été réalisé par Kevin Kölsch et Dennis Widmyer avec un scénario écrit par Buhler. Les nouveaux membres de la distribution Jason Clarke, Amy Seimetz, Jete Laurence et Hugo et Lucas Lavoie ont réinventé la famille Creed. Le film mettait également en vedette Obssa Ahmed dans le rôle de Pascow, Alyssa Brooke Levine dans le rôle de Zelda et John Lithgow dans le rôle de Jud Crandall.

Les critiques étaient partagées sur le nouveau Sématiste pour animaux de compagnie, mais ce fut un succès au box-office, rapportant plus de 113 millions de dollars sur un budget de 21 millions de dollars. Peu de temps après la sortie de l’original en 2019, Buhler a déclaré qu’il y avait des discussions chez Paramount pour étendre la franchise avec un autre film. À l’époque, il a suggéré qu’une préquelle pourrait être la voie à suivre et a donné quelques détails sur ce que l’histoire pourrait impliquer.

« Donc, beaucoup d’idées que nous avons débattues actuellement, récemment, ont toutes été consacrées, plus à creuser dans la mythologie de la ville, ces rituels que présentent les enfants, la mythologie des Micmac, des Wendigo, le cimetière , les origines, la vie de Jud », expliquait le scénariste à l’époque, via ComicBook.com. « Donc, on dirait que je ne veux rien promettre, parce que nous ne savons pas, nous ne sommes même pas encore sur le point d’avoir une idée. »

Pam Grier pourrait être mieux connu pour avoir joué dans plusieurs des films de blaxploitation les plus populaires des années 1970, notamment Coffy, Brun Foxy, Cri Blacula Cri, Bucktown, et Vendredi Foster. Des décennies plus tard, elle a été acclamée pour son rôle principal en tant que personnage principal du film dramatique policier de Quentin Tarantino. Jackie Brown en 1997. Grier a également joué dans des émissions de télévision comme Le mot Je et Bénis ce gâchis et a remporté une nomination aux Daytime Emmy pour son travail dans la série animée Heureux pour toujours : des contes de fées pour tous les enfants.

Filmer sur le Sématiste pour animaux de compagnie La préquelle devrait commencer en août. Une date de sortie n’a pas encore été fixée, mais il serait développé exclusivement pour le service de streaming Paramount+. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Variety.

Sujets: Pet Sematary