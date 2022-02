Pam et Tommy : quelle est la relation entre Pamela Anderson et Tommy Lee aujourd’hui

CÉLÉBRITÉS

La série Star+ avec Lily James et Sebastian Stan a relancé le scandale des années 90. Ainsi, l’histoire vraie entre l’actrice et le batteur s’est poursuivie.

© GettyPamela Anderson et Tommy Lee, une histoire pleine de rebondissements.

Nul doute que la nouveauté de ce mois-ci, si l’on parle de séries, était Pam et Tommy. Protagonisée par Lily James et Sebastian Stan, fiction se propose de retracer l’histoire de Pamela Anderson et Tommy Lee autour d’un scandale viral au milieu des années 90. Et la façon dont ils dépeignent la relation intense, c’est comme une bombe sur le point d’exploser. Comment est le lien entre les deux célébrités aujourd’hui?

Disponible pour profiter à Étoile+, la série revient sur le début de leur idylle. Fêtes, alcool, drogue, paparazzi et mariage impromptu apparaissent comme les condiments de ce couple qui a su se mériter la position la plus controversée et marquante de la décennie. Mais tout cela peut s’effondrer un homme dévoile une sex tape Cela détruirait complètement votre vie privée. Ils sont ainsi devenus les pionniers d’une situation qui – malheureusement – ​​devient de plus en plus fréquente.

Les trois épisodes diffusés jusqu’à présent fonctionnent comme une introduction aux personnages et l’histoire culmine au moment où ils trouvent le moyen idéal de diffuser le célèbre sex-tape. Mais… comment la vraie histoire a continué? Une fois qu’ils sont passés par le processus légal, Pamela et Tommy ont finalement obtenu une compensation financière pour le droit d’auteur. Cependant, sa vie a continué d’être un roman à part entière.

Comme le montre la fin du chapitre 3, Pamela est rapidement tombée enceinte en 1995. Mais une fausse couche a frappé sa vie et ce n’est qu’en 1996 qu’elle a finalement donné naissance à son premier enfant. Brandon et en 1997 à son deuxième fils Dylan. Cependant, un an plus tard, un nouveau scandale fait son apparition : Tommy Lee a été arrêté pour violence employée de maison après avoir été accusée de l’avoir battue alors qu’elle tenait l’un des enfants.

Ainsi, l’actrice a demandé le divorce et le batteur a été condamné à six mois de prison. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là ! En 1999, ils se sont réconciliés jusqu’à ce qu’ils se séparent à nouveau. En 2008, les quatre décident de déménager ensemble et se remarient même. Et deux ans plus tard, ils ont de nouveau divorcé. En ce sens, chacun a reconstruit sa vie et s’est séparé.

Des personnalités comme Marcus Schenkenberg, Kid Rock, Stephen Dorff, David Charvet, Bret Michaels, Dean Cain, Sylvester Stallone, Kelly Slater, Ben Affleck, Fred Durst et Eric Nies ont traversé la vie de Pamela Anderson. Pour la vie de Thomas Lee, Mayte García et Sofia Toufa. Aujourd’hui, ils sont tous les deux mariés ! Elle avec Dan Hayhurst et lui avec bretagne furlan. Mais bien qu’ils mènent des vies renouvelées et loin d’une exposition continue, la vérité est que les deux ont été encouragés à avouer qu’ils étaient les amours de leur vie.

