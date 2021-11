Pam et Tommy : « Nous avons eu de l’humanité, de l’empathie et de la sympathie pour leur histoire »

Au cours des derniers mois, Sébastien Stan et Lily James ils ont rempli les réseaux de leurs images pour ce qui sera un projet tant attendu de Hulu. Pam et Tommy, réalisé par Craig Gillespie (moi, Tonya) prendra le fauteuil du réalisateur pour cette série destinée à raconter l’un des scandales sexuels les plus mémorables des années 1990. À une époque où l’on ne savait même pas ce qu’était une vidéo virale, un homme lui a volé une vidéo intime à Pamela Anderson et Tommy lee, et l’a vendu sur Internet.

L’histoire sera racontée dans cette nouvelle série de Hulu qui a sorti aujourd’hui sa première bande-annonce et a permis de voir ses protagonistes en action pour la première fois. Aux acteurs mentionnés s’ajoutent Nick offre (Parcs et loisirs) et Seth rogen comme responsables du vol et du commerce de la bande privée de Pamela Anderson et Tommy lee.

L’une des personnes impliquées dans la production était Ethan Tobman, chef décorateur qui a travaillé sur des films tels que Pièce, Beau garçon, mec libre et Le rapport. Dans une interview avec Divulgacher, a donné quelques précisions concernant les axes qui ont été soulevés lors de la réflexion sur la manière d’affronter cette série tant attendue. « Mon Dieu, j’attends avec impatience la première de la série », assuré Tobman avant de commencer à raconter ce qui sera vu dans cette fiction en 8 épisodes.

«Je crois et je crains que les gens soient prêts à tabasser une femme qui n’a rien à voir avec une vidéo exploitée commercialement et extrêmement personnelle, et qui a fini par couler sa carrière. Elle a sans aucun doute changé le récit à un moment de sa vie où elle était l’actrice la plus populaire de l’émission de télévision la plus populaire de l’histoire à ce jour. Un milliard de personnes l’ont vu « , assuré Tobman. À la discrétion du chef décorateur, le public « Elle est prête à dire que c’est une série exploitante ou sexiste ». Cependant, il était chargé de mettre en évidence les « Niveau d’humanité, d’empathie et de sympathie que nous avons eu pour son histoire ».

Le chef décorateur de Pam et Tommy Il a également souligné que la série parlera d’un temps de « La perte de confidentialité créée par Internet et les lois qui protégeaient les pages Web des poursuites judiciaires pour ne pas être les hôtes principaux ». Selon Tobman, le gouvernement a protégé des entreprises telles que Mon espace pour que l’utilisation d’Internet se développe et aujourd’hui, cela continue de se produire avec d’autres tels que Facebook ou Instagram. « Cela doit être réglementé », a-t-il souligné.

La caractérisation de Sebastian Stan et Lily James

La première chose qui a été vue dans les réseaux à propos de Pam et Tommy c’était une photo qui imitait un instantané classique qui a été pris Pamela Anderson et Tommy lee. La ressemblance de Sébastien Stan et Lily James C’était incroyable, mais cela n’a pas seulement été souligné par les fans mais aussi par Tobman, qui présentait : « Ce qui m’a le plus surpris, c’est de voir tous les jours sur le plateau Lis, Sébastien et Seth, ils sont méconnaissables, ce sont des acteurs incroyables « . D’autre part, il a souligné le travail de Craig Gillespie: « C’est un génie qui fait de la comédie et du drame, et qui vous fait vous soucier des gens très excentriques, les rendant incroyablement autocritiques et faciles à comprendre. ».

