Pálpito : les vidéos choquantes que Netflix a diffusées sur la saison 2

La deuxième saison de Pressentiment premières sur Netflix le 19 avril, mais la production a secoué ses fans avec deux nouvelles avancées. Regarder!

©NetflixCamilla et Zacarias

Dans quelques jours, la deuxième saison de Pressentiment viendra à Netflix pour tout changer. Désormais, après la fin du premier volet, où la vie des protagonistes a été complètement bouleversée, les nouveaux épisodes sont parmi les plus attendus. A noter que, dès sa première édition, la série est devenue l’une des préférées du géant du streaming.

Pour cette raison même Netflix n’a pas hésité à le renouveler et bientôt les nouveaux épisodes de Pressentiment sera disponible dans le catalogue. À partir du 19 avril, la deuxième saison de ce thriller et drame bourré d’action continuera de dévoiler une histoire captivante et prometteuse.

Cependant, jusqu’à présent, on n’en sait pas beaucoup plus sur ce qui va arriver. Pour l’instant, Netflix n’a dévoilé que sa date de sortie, sa bande-annonce, et qu’il y aura de nouveaux personnages qui vont semer la pagaille dans la vie des protagonistes. Mais, cela a changé car la production a déjà publié trois vidéos sur les nouveaux épisodes qui ont choqué.

Les vidéos chocs de la saison 2 de Pálpito :

Grâce à l’Instagram officiel de Netflix, ils ont partagé ces vidéos. En eux, vous pouvez voir Simón, Camila et Zacarias. Les trois d’entre eux, malgré le fait qu’ils sont trois personnages complètement différents, sont liés par un seul cœur, celui de Valeria. Et c’est ce qui a défini l’intrigue qui s’est développée lors de la première saison et a ouvert les portes de la seconde.

Pour cette raison, dans ces vidéos choquantes, qui ont un ton sombre et choquant, ils résument brièvement ce qui s’est passé dans leur vie. Là, ils posent différentes questions à leurs fans, qui ont été ravis des clips. Bien sûr, il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’avancées de la fiction.

Dans les audiovisuels, ils sont caractérisés comme leurs personnages et ils expliquent comment les décisions qu’ils ont prises ont changé leur vie. Zacarias se concentre sur la façon dont il a sauvé la vie de Camila, Camila sur la façon dont Zacarias a joué à Dieu et Simon sur la façon dont un cœur est divisé entre deux femmes.

