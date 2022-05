Pálpito et d’autres séries colombiennes sur Netflix à ne pas manquer

Ces dernières années, Netflix a décidé de miser sur les séries colombiennes pour le catalogue de sa plateforme. Avec la possibilité que son service nous offre de trouver du contenu de n’importe où dans le monde, la Colombie est devenue l’un des pays d’Amérique latine qui produit le plus de productions télévisuelles, et qui grâce à Netflix a acquis une grande popularité parmi ses abonnés.

Des séries comme »The queen of flow », »Café con aroma de Mujer » et plus récemment »Pressentiment », ont été un succès complet au sein de Netflix, se plaçant parmi les programmes les plus regardés de la Top 10 de Netflix et gagner un grand nombre de fans dans chacune de ses productions, qui rivalisent même avec les grandes productions originales de Netflix.

Voici quelques-unes des meilleures séries colombiennes trouvées sur Netflix :

Pressentiment







» Pálpito » est un thriller dramatique créé le 20 avril créé par Leonardo Padrón. L’histoire est centrée sur Simon, un homme cherchant à se venger d’un réseau de trafic d’organes qui a assassiné sa femme. Cependant, en raison des circonstances de la vie, il finit par croiser la route de Camila, une femme dont il tombe amoureux, mais il se rendra vite compte que c’est elle qui a le cœur de sa défunte épouse. La série a une saison de 10 épisodes qui durent environ 40 à 45 minutes.

Le vol du siècle







Série basée sur des événements réels qui suit un groupe de voleurs qui ont cambriolé la Banco de la República à Valledupar, en Colombie. Les assaillants ont réussi à s’emparer de plus de 24 millions de pesos, soit l’équivalent de 33 millions de dollars, avec la particularité qu’ils ont quitté la banque sans tirer un seul coup de feu. « Le vol du siècle » raconte en détail comment le groupe de voleurs a planifié le vol et comment ils sont entrés dans l’histoire avec l’un des plus grands vols en Colombie.

La reine du flux







Une histoire de dépit et de vengeance qui nous présente Yeimi, une jeune fille qui a passé 17 ans en prison à cause de Charlie, son premier amour et aujourd’hui chanteuse à succès connue dans le monde entier. La série se déroule entre une prison new-yorkaise et la banlieue de Medellin, avec tous les éléments dignes d’un roman mexicain : l’amour, la trahison, la tromperie et la mort.

quartier sauvage







Cette série se concentre sur un guérillero qui fuit la jungle après avoir signé un traité de paix entre le gouvernement de son pays et les groupes armés. Jhon, le protagoniste de cette histoire, se rend à Bogotá pour tenter de se réinsérer dans la société et renouer avec ses proches. Cependant, il est à nouveau empêtré dans de nouveaux problèmes liés à la violence et à la corruption.

Café au parfum féminin







Café con Aroma de Mujer raconte l’histoire entre Gaviota, un agriculteur, et Sebastián, membre d’une famille dédiée à la production de café. Le jeune homme marié dans une union où les choses ne vont pas bien, rencontre Gaviota, avec qui il retrouvera l’illusion de l’amour. Le feuilleton met en vedette l’acteur cubain populaire William Levy Oui Laura Londono.

Aimer et vivre







Créé par Barreto nubien, ce drame romantique nous raconte l’histoire d’un jeune paysan qui se rend à Bogotá à la recherche de sa sœur perdue. Là, il trouve l’amour dans un marché alimentaire, mais avant qu’il ne s’en rende compte, il se retrouve empêtré dans un dangereux réseau criminel. Le casting principal comprend Ana Maria Estupinan, Charles Torres et Youri Vargas.

La loi secrète







Série qui se concentre sur trois agents secrets qui parviennent à infiltrer différents groupes criminels organisés. Au milieu de cet environnement dangereux, ils mettent leur propre vie et celle de leur famille en danger. A eux trois, accompagnés d’Alejandra, une « mule » de la drogue qui leur donnera des informations pour éviter d’aller en prison, ils devront arrêter les cartels de l’intérieur.