Pálpito : comment est le personnage de Mariaca Semprún dans la série Netflix

NETFLIX

L’actrice et chanteuse vénézuélienne a rejoint le succès de Netflix et a sorti un EP avec les chansons de la série. C’est tout ce que vous devez savoir sur son rôle dans la fiction !

©NetflixMariaca Semprún a rejoint le casting de Pálpito.

La deuxième saison de Pressentiment est désormais disponible en Netflix et les abonnés de la plateforme de streaming n’ont pas tardé à la placer comme la série la plus regardée du moment. Ce n’est pas pour moins : en plus d’une intrigue captivante, la fiction a intégré de nouvelles stars à son casting qui ont fait de cette nouvelle fournée d’épisodes un franc succès. Comment se passe la participation de Mariaca Semprún ?

Pressentiment Il est venu à l’origine sur Netflix en 2022 pour raconter l’histoire d’un homme cherchant à se venger d’une organisation de trafic d’organes qui a assassiné sa femme. Sa vie prend une tournure mystérieuse lorsqu’il se lie enfin avec la femme qui a reçu son cœur. Protagonisée par Michel Brown, Ana Lucia Domínguez et Sebastián Martínezdevient un succès et est rapidement renouvelé pour un nouvel opus du catalogue.

C’est ainsi que les nouveaux ont été lancés 10 épisodes. De quoi parlent-ils ? Le synopsis officiel indique :Zacarías Cienfuegos découvre que sa femme, Camila, a simulé sa mort pour disparaître de sa vie. Aveuglé par l’obsession, Zacarías élabore un plan pour la récupérer et perpétre une terrible vengeance contre Simón, l’homme dont Camila est tombée amoureuse : transplanter le cœur de Valeria, sa femme assassinée, à Camila.”.

La bande-annonce continue : « Devenu l’homme de confiance du président et avec le soutien de l’Organisation —un sinistre gang de trafiquants d’organes—, Zacarías fera vivre à Simón le même enfer qu’il a subi avec une intention très claire : montrer que, parfois, devenir meurtrier pour avoir aimé quelqu’un est la seule option possible”.

+ Le personnage de Mariaca Semprún dans Pálpito 2

Dans ce nouvel épisode, Pressentiment incorporé Mariaca Semprún dans son casting, le actrice et chanteuse vénézuélienne qui a excellé dans d’innombrables comédies musicales et pièces de théâtre. Et bien qu’elle ait également passé du temps au cinéma et à la télévision, son rôle dans la série Netflix l’a incitée à gagner l’amour des utilisateurs à l’échelle internationale.

Elle est chargée de donner vie à Nicky Guerra. A propos de son arrivée au casting, l’actrice a écrit : « Merci Netflix. C’est un honneur pour moi de faire partie de cette production et avec ce casting d’acteurs aussi fabuleux et surtout de jouer un personnage et une histoire du meilleur écrivain du monde : Léonard Padron (et je le dis très objectivement)”.

Son personnage représente le rôle du meilleur ami du protagoniste. Dans la fiction, elle donne aussi vie à une chanteuse, c’est pourquoi elle a récemment lancé son PS titré tempête tropicale où il présente trois chansons qui font partie de la production Netflix. Les sujets sont intitulés Sway – Qui sera-ce, ils m’appellent Nicky Guerra et Mon amour.

