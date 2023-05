Paloma Faith fustige la Petite Sirène : « Ce n’est pas ce que je veux enseigner aux femmes de la prochaine génération »

Alors que La petite Sirène a été un grand succès financier, mais tous ceux qui sont allés voir le film pendant le week-end de vacances de quatre jours ne sont pas repartis satisfaits. chanteuse britannique Paloma Foi était parmi les personnes présentes, et prenant ses histoires Instagram, elle a partagé ses réflexions sur le film après un visionnage avec ses enfants. Faith a fait l’éloge de la star principale Halle Bailey pour sa performance en tant qu’Ariel, mais au-delà de cela, la chanteuse n’était pas satisfaite du film à cause du message qu’elle pense qu’il envoie aux jeunes filles qui le regardent.





Selon TMZ, le message de Faith indiquait : « Je viens de voir le nouveau Petite Sirène avec mes enfants et bien que je pense que Halle donne une bonne performance et que c’est un excellent casting, en tant que mère de filles, je ne veux pas que mes enfants pensent qu’il est acceptable de renoncer à toute votre voix et à vos pouvoirs pour aimer un homme. Wtf est-ce de la merde ? Ce n’est pas du tout ce que je veux enseigner aux femmes de la prochaine génération. »

Faith fait référence au fait qu’Ariel a renoncé à « toute sa voix » ainsi qu’aux capacités spéciales qu’elle avait en tant que sirène afin qu’elle puisse poursuivre une nouvelle vie avec le prince Eric (Jonah Hauer-King) sur terre. Il convient de noter que ce n’est pas quelque chose qui a été modifié par rapport à la version originale, même si Faith espérait peut-être beaucoup de changements importants dans cette partie de l’histoire. De son propre point de vue, cependant, Halle Bailey estime que le remake s’est bien mieux comporté que le film d’animation original.

« Je suis vraiment excité pour ma version du film parce que nous avons définitivement changé cette perspective de vouloir juste quitter l’océan pour un garçon », a déclaré Bailey à Edition en mars. « C’est bien plus gros que ça. Il s’agit d’elle-même, de son but, de sa liberté, de sa vie et de ce qu’elle veut. »

Elle a ajouté : « En tant que femmes, nous sommes incroyables, nous sommes indépendantes, nous sommes modernes, nous sommes tout et au-dessus. Et je suis heureuse que Disney mette à jour certains de ces thèmes. »

Peut-être qu’il n’y a tout simplement pas de plaisir tout le mondedonc Bailey et les acteurs et l’équipe de La petite Sirène peut être heureux de savoir que la plupart des cinéphiles apprécient le film. Il a reçu une note de A à CinemaScore, qui interroge les cinéphiles sur leur opinion sur un film à sa sortie. Il a également obtenu un score de 95% auprès du public de Rotten Tomatoes, ce qui en fait presque universel auprès de ceux qui sont réellement allés voir le film que c’est une montre agréable. Bailey semble certainement ravie du succès, d’après sa réaction sur les réseaux sociaux.

La petite Sirène joue maintenant dans les salles de cinéma. Réalisé par Rob Marshall et écrit par David Magee, le film met en vedette Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Noma Dumezweni, Daveed Diggs, Jacob Tremblay et Awkwafina. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du remake en direct ci-dessous, gracieuseté de Disney.