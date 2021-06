Palia, un MMO qui mélange monde ouvert et artisanat

Un jeu en ligne où l’artisanat est la chose principale ? Donnez-moi vingt comme ça. On vous dit tout sur l’annonce de Palia.

Les MMO sont toujours à la mode, et il y en a de toutes sortes. Mais malgré tout, il y a une facette qui est généralement complémentaire et non principale dans ce type de jeu : la création, la collecte et l’exploration. Eh bien, il semble que cette niche va faire son trou avec ça Palia annonce, un MMO axé sur ces éléments.

Qu’est-ce que Palia, exactement ? Eh bien, regardez, coupable, c’est un MMORPG, c’est-à-dire un jeu dans lequel nous devrons toujours jouer en ligne avec d’autres joueurs. Dans le style de World of Warcraft, Final Fantasy XIV ou similaire. Cependant, cette fois, le gameplay se concentre sur le système Stardew Valley ou Animal Crossing.

Selon Singularity 6, les développeurs, dans ce jeu, nous devrons collaborer pour comprendre et voir l’histoire que le monde nous présente.

Sur Palia, les humains ont disparu il y a de nombreuses années. Personne ne sait pourquoi ni comment. Mais, regardez où, récemment, ils ont commencé à réapparaître. Et nous serons l’un de ces humains réapparus que nous devrons faire un trou dans ce monde pour explorer.

Contrairement à d’autres MMO, il semble que ce titre se concentrera sur les aspects qui sont généralement « complémentaires » dans d’autres. Par exemple, WoW ou FF XIV sont des jeux où l’histoire principale implique le combat et le développement de ces compétences. Mais pour ces moments de détente, ils proposent du contenu de logement, création de recettes, objets et autres et exploration. Mais ce sont toujours des emplois ou des éléments secondaires.

Palia cherche à se concentrer sur cela en mélangeant les éléments d’un MMO ou d’un monde ouvert avec ceux des jeux de gestion et de création. On verra bien ce que ça donne car un serveur s’y intéresse beaucoup.

Pour le moment, il n’a pas de date de sortie, mais ils ont promis un alpha privé auquel vous pouvez vous inscrire à partir de ce lien. Ce sera bien entendu uniquement pour PC, alors préparez-le si vous voulez jouer les premiers instants de ce nouveau MMO appelé Palia.