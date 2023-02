Palermo Division : aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

NETFLIX

La série écrite et mettant en vedette Santiago Korovsky est à la mode sur Netflix. C’est ce que l’on sait à ce jour de sa deuxième saison sur la plateforme de streaming.

©NetflixDivisión Palermo, la nouvelle série argentine qui triomphe sur la plateforme.

Depuis son arrivée en Netflix, une série argentine a conquis les abonnés de la plateforme de streaming. Il s’agit de Département de Palermela dernière création de Santiago Korovsky qui a apporté une idée originale et pleine d’humour au catalogue. C’est pourquoi de nombreux utilisateurs du service se demandent : Aura-t-il une saison 2 ?

+ De quoi parle la Division de Palerme

La fiction, arrivée sur le N rouge le 17 février, a Felipe comme protagoniste, un jeune homme qui cherche de nouveaux défis dans sa vie. C’est ainsi que -presque par hasard- il rejoint une garde inclusive appelée la Division de Palerme. Le groupe est composé de minorités dans le but d’améliorer l’image des forces de sécurité.

A première vue, cette opération marketing est déconcertante et même ses propres membres ne comprennent pas quelle est sa véritable fonction. Mais un événement choquant les oblige à affronter un étrange gang criminel qui pourrait les transformer en véritables héros.

+ Palermo Division : aura-t-il une deuxième saison ?

Département de Palerme a présenté une tranche de huit épisodes sur la plateforme de streaming. La durée de chacun d’eux est d’environ 25 minutes, donc son extension fait de la série une proposition très facile à apprécier en quelques heures. C’est pour cette raison que les abonnés attendent déjà une nouvelle saison. Ce qui est certain, c’est que Netflix n’a pas encore officiellement confirmé une diffusion à venir.

En tout cas, avec la fiction en tête des tendances Netflix et le bon accueil du public, tout indique que le service d’abonnement aura l’intention de le renouveler pour de nouveaux chapitres. La fin de la première partie laisse ouverte la possibilité d’une suite qui pourrait répéter les mêmes protagonistes ou qui pourrait se dérouler dans un autre quartier de la ville de Buenos Aires, avec une nouvelle équipe de gardiens.

+ Le casting de Palermo Division

Département de Palerme a dans son rôle principal Santiago Korovsky, qui a écrit, coréalisé et joué dans la série. Le reste du casting est complété par les performances impeccables de Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal, Charo López, Hernán Cuevas, Renatao Condori Sangalli, Facundo Bogarin, Valeria Licciardi, Julio Marticorena, Jonatan Nugnes et Marcelo Subiotto. De plus, le casting comprend la participation de Sergio Prina, Agustín Rittano, Nilda Sindaco, Carlos Belloso, Iair Said, Alan Sabbagh, Camila Peralta, Gabriela Izcovich, Daniela Korovsky, Alicia Labraga, Fabián Arenillas et Valeria Lois.

