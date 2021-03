« Pal Norte » se prépare à ouvrir le public avec une édition virtuelle

L’annulation imminente du festival « Au nord»Au Mexique a marqué le début des principales restrictions en matière de santé et de sécurité imposées lors de l’éclosion de la pandémie. Bien que l’événement prévu pour les 20 et 21 mars ait été initialement reporté, l’annulation s’est finalement avérée définitive.

L’événement qui comprenait la participation d’artistes tels que Les coups, Alejandro Fernandes, Andrés Calamaro ou Papa yankeeAprès que la situation avec le Covid ne semble pas s’améliorer, elle a finalement été suspendue avec la promesse que les billets achetés dans cette édition pourraient être utilisés en 2021, prévue pour novembre.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rihanna excite ses fans en promettant une nouvelle chanson

Il y a encore une grande incertitude sur ce qui pourrait se passer dans les mois à venir, donc les organisateurs de « Pal ‘Norte », en l’absence de concerts en face à face, ont sorti leur version alternative, qui sera pratiquement le 17 avril prochain, y compris la participation de 18 exposants musicaux.

Ocesa, la société à l’origine du festival, prévoit que plus de mille minutes de musique auront été produites dans différents lieux à travers le monde, dans lesquelles des techniques d’animation numérique sophistiquées seront mises en œuvre.

Il y aura trois étapes virtuelles dont la présence de The Hives, Sebastian Yatra, Mau et Ricky, Camilo, Molotov, Mon Laferte, Intocable, Guaynaa, Enjambre, Siddhartha, Drake Bell, Caloncho, Sabino, Milky Chance, Gera Mx, León Leiden et en tant qu’invité spécial Franco Escamilla.

De plus, les organisateurs de «Pal ‘Norte» ont confirmé qu’à l’instar de sa version face à face, il y aura la présence d’un invité surprise annoncé avec une sirène, qui se produira simultanément sur les trois scènes.

Cela pourrait également vous intéresser: « Bohemian Rhapsody » obtient la certification « Diamond »

Il y aura une chaîne spéciale dans les coulisses dirigée par Franco Escamilla et la Diablo Squad, où ils mèneront des interviews, des performances de stand-up et des batailles de style libre. Cet événement n’a aucun lien avec l’édition en face-à-face qui attend toujours de se tenir en novembre. Les billets sont disponibles sur le site officiel de l’événement.