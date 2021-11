Pal dit que Britney Spears va se marier et essayer d’avoir un bébé maintenant qu’elle est « libre »

Baby on Earth Sling Porte-Bébé Bio Rayé

Ce sling en coton bio accueillera votre enfant tout en douceur. Bébé va aimer être délicatement bercé tout contre vous, ce qui lui rappellera les 9 mois passés dans le ventre de sa maman.Ce porte-bébé est idéal pour se balader avec bébé tout en gardant les mains libres. Parfait de la naissance jusqu'à l'âge où votre enfant commence à marcher mais réclame encore les bras. Il sera également un précieux atout pour allaiter en toute discrétion. Les points forts du sling Baby on Earth :- Très simple à utiliser : il vous suffit d'installer bébé, de bien le maintenir avec la bande de tissu et de régler la longueur souhaitée grâce aux deux anneaux. Pas besoin de "prendre le coup" ou de passer de longues heures avec un manuel d'utilisation !- Sécurisé : la très grande résistance du tissu et des anneaux en font un porte-bébé ultra-sécurisé. Pas de risque de nœud mal serré ou de sangle mal accrochée.- Ergonomique : la colonne de bébé est bien maintenue selon sa courbe naturelle. Par ailleurs, la position de votre bébé dans le sling n'offre pas de point d'appui désagréable au niveau de son entrejambe.- Confortable : sa taille ajustable, son tissu doux et son maintien ferme en font un porte-bébé très confortable pour le porteur comme pour bébé. Le poids de l'enfant est bien réparti, pour le plus grand bonheur du dos du porteur !- Stylé : on craque pour les jolis tissus intemporels et faciles à assortir - Eco-responsable : les portes-bébé Baby on Earth sont 100% coton bio certifié GOTS et fabriqués à Barcelone. Les anneaux sont en aluminium noir mat, ultra solide et léger, sans nickel ni plomb Âge recommandé : de la naissance à 14 kg environComposition : 100% coton bio certifié GOTSColoris : Rayé gris et blanc casséLongueur : 170 cm x largeur 70 cmEntretien : lavage en machine à 30°, essorage modéré, pas de sèche-linge.Livré dans une jolie pochette en coton (35 x 27 cm)Tuto pour installer bébé en toute sécurité dans son sling Baby on Earth :