Pagani Huayra Coupe. La centième et dernière unité révélée

Pagani a dévoilé la dernière unité de la Huyara Coupé, la centième, tout en donnant la parole à l’heureux propriétaire de cette hypercar exclusive.

Malgré la présentation du coupé Huayra en 2011, Pagani n’a lancé la version cabriolet qu’en février 2017. Après quatre ans, la marque annonce la fin de la production du Hyuara Roadster, avec la centième et dernière unité à être dévoilée dans une courte vidéo, publié sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

La vidéo comprend également un témoignage du propriétaire du 100e Huayra Roadster, où il raconte la naissance de sa passion pour Pagani, qui a commencé lorsqu’il a vu une Zonda C12 chez un concessionnaire à Hong Kong.

Ignorant qu’Horacio Pagani avait été ingénieur en chef chez Lamborghini avant de lancer sa propre entreprise, il trouva curieux que la C12 contienne des détails similaires aux modèles produits à Sant´Agata Bolognese. Sa passion pour la marque s’est épanouie lorsqu’il a vu la Zonda Cinque, apparue en 2008.

Le fruit de cette passion a conduit à l’acquisition d’une Huayra, mais pour une raison quelconque, il n’a pas pu commander un coupé. Il a dû «se contenter» d’un roadster, qui est en fait plus léger et plus puissant que le coupé Huayra.

Son modèle est fini en fibre de carbone apparente Mamba Black qui contraste avec un intérieur où le jaune prédomine, y compris les commandes et le compartiment moteur.

Finition carbone

Comme il n’y a pas deux Huayra identiques, il n’est pas surprenant que le Roadster ait une particularité – une aileron arrière au-dessus du système d’échappement, qui rappelle la Zonda Tricolore. Comme le reste de la voiture, la finition est en fibre de carbone exposée, tout comme le reste de la carrosserie.

LIRE TROP

Cette Pagani Huayra inspirée de la Fiat Turbina est bestiale

Comme toutes les unités à toit amovible, cette unité était réservée avant le lancement officiel avec un prix commençant à 2,28 millions d’euros. Mais ce n’est même pas le modèle le plus cher car en 2019 Pagani a dévoilé la version BC du Huayra Roadster, annonçant un prix à partir de 3,08 millions d’euros et une production limitée à 40 unités.

L’histoire de cette hypercar ne s’arrête pas là, avec une version R de la Huayra prévue, équipée d’un moteur aspiré AMG V12 qui développe plus de 900 ch.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂