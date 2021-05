Padma Lakshmi et José Andrés ont une course très mignonne au salon de manucure

Drawer Padma - 2 tables basses en rotin

Ce lot de 2 tables basses bohème est le nouvel atout de votre salon ! De par leur nature, ces tables gigognes ont des hauteurs différentes (40 cm et 45 cm) et vous permettent de moduler facilement votre décoration. La structure en canne de rotin et les motifs décoratifs font le caractère de l'ensemble : on adore l'effet brillant du rotin branchouille juste comme il faut. D'autant plus que le tressage a été réalisé à la main. Accompagné d'un tapis à franges, posées côte à côte, avec une plante grasse ou un mojito... Padma est totalement dans son élément dans un univers jungle ou bohème. Une table pour les verres, une table pour le guacamole et les chips... Peu importe l'ordre, c'est à vous de choisir ! Bon à savoir : Padma dispose de 4 patins en plastiques