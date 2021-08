Padma Lakshmi a une réponse cinglante à l’écrivain qui a dit qu’il ne « obtenait » pas de nourriture indienne

Padma Lakshmi a eu une réponse courte mais cinglante sur Twitter à un article d’opinion décrivant la nourriture indienne comme « entièrement basée sur une seule épice » et ayant le goût « de quelque chose qui pourrait faire tomber un vautour d’un wagon de viande » dans un article.

L’article, « Vous ne pouvez pas me faire manger ces aliments », qui a été écrit par le chroniqueur humoristique du Washington Post Gene Weingarten, se concentre sur plusieurs aliments qu’il dit refuser de manger et pourquoi. De nombreux aliments, y compris les assaisonnements Old Bay, les anchois et les noisettes, ont été décrits de manière tout aussi dure, mais beaucoup sur les réseaux sociaux ont critiqué Weingarten pour avoir simplifié à l’excès une cuisine aussi variée, même de manière humoristique.

« Le sous-continent indien a considérablement enrichi le monde, nous donnant des échecs, des boutons, le concept mathématique du zéro, du shampoing, de la résistance politique non-violente des temps modernes, des chutes et des échelles, la séquence de Fibonacci, des bonbons rock, la chirurgie de la cataracte, du cachemire, des ports USB… et la seule cuisine ethnique au monde entièrement basée sur une seule épice », a écrit Weingarten dans l’article publié le 19 août. « Si vous aimez les currys indiens, oui, vous aimez la cuisine indienne! »

« Si vous pensez que les currys indiens ont le goût de quelque chose qui pourrait faire tomber un vautour d’un wagon de viande, vous n’aimez pas la nourriture indienne. Je ne comprends pas, en tant que principe culinaire », a poursuivi Weingarten. « C’est comme si les Français avaient adopté une loi exigeant que chaque plat soit recouvert d’escargots écrasés et réduits en purée. (Personnellement, cela ne me poserait aucun problème, mais vous pourriez le faire, et je sympathiserais.) »

Lakshmi a répondu, « au nom de 1,3 milliard de personnes », en référence à la population de l’Inde, « veuillez vous faire foutre ».

Lakshmi a ajouté que Weingarten avait « clairement » besoin « d’une éducation sur les épices, la saveur et le goût », offrant son livre « L’Encyclopédie des épices et des herbes », et demandé dans un tweet de suivi pourquoi le Post approuvait une « prise chaude » du colonisateur qui caractérisait toute la nourriture indienne comme étant basée sur une seule épice.

L’auteur Shireen Ahmed a accusé Weingarten d’avoir utilisé la chronique pour « cracher » du racisme et dénaturer la nourriture indienne, lui souhaitant de la mauvaise nourriture indienne pour toujours.

Je suis fier de ma cuisine pakistanaise. J’aime aussi les plats sud-indiens et fusion. Que vous ayez été payé pour écrire ces tripes et cracher hardiment votre racisme est déplorable.

Que votre riz soit grumeleux, roti sec, vos piments impardonnables, votre chai froid et vos papadams moelleux. – Shireen Ahmed- CanWNT Stan (@_shireenahmed_) 23 août 2021

D’autres sur les réseaux sociaux ont rapidement souligné que la nourriture indienne est extrêmement variée et comprend une variété de saveurs et de textures. Par exemple, la poudre de curry, qui pourrait être « l’épice » à laquelle il faisait référence, est un mélange de nombreuses épices, y compris (mais sans s’y limiter) la coriandre, le curcuma et le cumin.

Allez dans un restaurant du sud de l’Inde. Vous pourriez ne pas l’aimer non plus, mais vous auriez du mal à dire qu’il a exactement le même goût que The One Thing que vous supposez que toute la nourriture indienne est. – Sridhar Ramesh (@RadishHarmers) 23 août 2021

Je suis allé dans un (1) restaurant en dehors de la région et maintenant j’ai une opinion bien arrêtée sur la nourriture consommée dans tout un sous-continent par un milliard de personnes – nesi autelas (@nesialtaras) 23 août 2021

Gene, personne ne se soucie que tu n’aimes pas la cuisine indienne. Le problème, c’est que vous avez dit que toute la cuisine diversifiée était basée sur une seule épice. – Adi Joseph (@AdiJoseph) 23 août 2021

Hier, Weingarten a posté un tweet de suivi lien vers l’article à nouveau.

« J’ai beaucoup souffert de mon aversion pour la cuisine indienne dans la chronique d’aujourd’hui, alors ce soir, je suis allé à Rasika, le meilleur restaurant indien de DC », a-t-il écrit. « La nourriture était magnifiquement préparée mais nageait toujours avec les herbes et les épices que je méprise le plus. Je ne retire rien. »

