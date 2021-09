Paddy McGuinness dit que la route de Max et Paddy vers nulle part reviendra

Paddy McGuinness a levé le voile sur ces La route de Max et Paddy vers nulle part rumeurs de réveil.

Peter Kay a lâché le mois dernier dans une émission de stand-up qu’ils avaient deux épisodes d’une heure prêts à être diffusés et cette révélation a provoqué une frénésie chez les fans.

Il a dit à la foule : « J’ai adoré faire Max et Paddy – c’était l’un des meilleurs moments où nous ayons jamais tourné et nous avons tellement bien ri. Nous avons en fait écrit deux spéciaux de Noël, puis nous ne les avons jamais faits, donc on ne sait jamais. »