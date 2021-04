Paddington Bear répond au dépassement du citoyen Kane sur les tomates pourries

Citoyen Kane, largement considéré comme le plus grand film jamais réalisé par les critiques et les cinéphiles, est passé de son score parfait de 100% sur le site Web d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes à 99%. C’est grâce à une critique récemment récupérée, plutôt cynique, écrite il y a 80 ans. Paddington 2, Sorti en 2017, en revanche, se trouve toujours fièrement en tête de liste avec un score parfait de 100%. Et a maintenant dépassé le classique d’Orsen Wells.

Rotten Tomatoes garde une trace de toutes les critiques comptées pour chaque film et calcule le pourcentage de critiques positives, ce qui signifie qu’en théorie, Paddington 2 n’a jamais reçu d’avis négatif d’un critique certifié. La nouvelle est évidemment revenue à la star du film, Paddington Bear lui-même, qui a pris Twitter pour publier sa réponse:

J’espère que M. Kane ne sera pas trop contrarié quand il apprendra que je l’ai dépassé avec des tomates pourries. – Paddington (@paddingtonbear) 28 avril 2021

À la manière typique de Paddington, il a peut-être légèrement mal tourné le bout du bâton, mais il démontre toujours sa célèbre grâce et son cœur chaleureux. Également sonner avec un commentaire est Paddington 2 réalisateur Paul King, qui assure aux fans qu’il ne laissera pas tout cela lui monter à la tête. Il avait ceci à dire au Hollywood Reporter.

« C’est extrêmement agréable d’être sur n’importe quelle liste qui comprend Citoyen Kane, mais c’est évidemment une liste assez excentrique qui va de Citoyen Kane à Paddington 2, je vais donc essayer de ne pas le prendre trop au sérieux. Je ne le laisserai pas trop me monter à la tête et je construirai immédiatement mon Xanadu. Mais j’ai concocté un modèle au cas où. «

Citoyen Kane est un film dramatique américain sorti pour la première fois en 1941. Il s’agit du premier long métrage réalisé par Orson Welles, qui a également co-écrit le scénario avec Herman J. Mankiewicz. Le film a reçu des critiques extrêmement positives depuis sa sortie et a été élu numéro 1 cinq fois de suite dans les « sondages des critiques du British Film Institute Sight & Sound », ainsi que de la liste des « 100 ans … 100 films de l’American Film Institute ». dans la version originale de 1998, ainsi que dans sa mise à jour en 2007.

Le film détaille les tentatives d’un groupe de journalistes de déchiffrer la signification du mot «Rosebud», le dernier mot prononcé par Charles Foster Kane, un riche magnat des médias aux aspirations politiques. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, les téléspectateurs ont un aperçu fascinant de la vie et de l’ascension fulgurante du magnat fictif, joué par Welles lui-même. Malgré cette acclamation universelle, la revue susmentionnée, initialement publiée dans le Chicago Tribune et aurait été extraite par le personnel de Rotten Tomatoes, n’avait pas peur d’aller à contre-courant.

« Vous avez beaucoup entendu parler de cette image et je vois par les publicités que certains experts pensent que c’est » le plus grand film jamais réalisé « . Je ne. »

Il déclare sans ambages. Tout en admettant qu’il était suffisamment intéressant pour être une «pièce de musée», le critique n’était clairement pas aussi impressionné par le produit dans son ensemble que le reste du monde collectif semble l’être.

« C’est différent. En fait, c’est assez bizarre pour devenir une pièce de musée. Mais son sacrifice de la simplicité à l’excentricité lui enlève la distinction et la valeur de divertissement en général. »

Paddington 2, cependant, ne semble pas avoir de tels détracteurs. La suite de la comédie hybride animée en direct de Paddington(2014) met en vedette Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi et Hugh Grant dans des rôles en direct et Ben Whishaw comme la voix de Paddington. Il est basé sur les histoires bien-aimées de Paddington Bear, créées par Michael Bond. Le succès du film a conduit à l’allumage vert d’une deuxième suite dont le développement a maintenant officiellement commencé.

Pour être juste, Paddington 2 n’est pas le seul film avec un score de 100% sur Rotten Tomatoes, il partage la place avec quelques vieux classiques, y compris Le faucon maltais(1941), Frankenstein (1931) et 12 hommes en colère (1957) ainsi que quelques nouvelles entrées dont Disney / Pixar’s Histoire de jouet (1995) et Histoire de jouets 2 (1999). Twitter attend toujours une réponse de Woody ou Buzz. Vous pouvez en savoir plus sur Paul King au Hollywood Reporter.

Sujets: Paddington 2, Citizen Kane