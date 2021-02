Paddington 3 se passe au StudioCanal

StudioCanal a confirmé être en train de développer Paddington 3. Les deux premiers opus ont été des succès internationaux au box-office, donc le troisième film n’est pas trop une surprise. Cela étant dit, cela fait longtemps que nous n’avons pas entendu de nouvelles officielles sur l’un des ours préférés du monde. La star de la franchise Hugh Bonneville a récemment déclaré qu’il y avait un «élan vers l’avant» sur la suite, et que c’était «quelque part à l’horizon», mais il n’avait aucune autre information à ce sujet.

Variety a été le premier à annoncer la Paddington 3 nouvelles. « Nous pouvons confirmer que StudioCanal travaille très dur sur le film 3 avec le plus grand savoir-faire et le plus grand soin – comme pour les films 1 et 2 », a déclaré le studio dans une déclaration à l’agence plus tôt dans la journée. Aucun détail de l’histoire n’a été révélé, mais il a été confirmé que Paul King, qui a réalisé les deux premiers opus, ne sera pas derrière la caméra cette fois-ci.

Paul King servira toujours de producteur sur Paddington 3 et appelle travailler sur les deux films précédents « l’un des grands plaisirs de ma vie ». Il a ajouté: « À un moment donné, vous devez simplement vous arrêter. Il est peut-être temps pour quelqu’un d’autre de faire une torsion là-dessus … J’essaie de ne pas faire un troisième film d’ours, qui est un énorme, grosse erreur. » Au lieu de Paddington 3, King travaille actuellement sur Wonka, qui servira d’histoire d’origine. Le film est basé sur un scénario de Steven Rich.

Les deux premiers Paddington star de cinéma Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Julie Walters, Peter Capaldi, Jim Broadbent, Imelda Staunton et Michael Gambon. Ben Whishaw a donné la voix à l’ours bien-aimé de CGI et il a dit à EW en 2018 qu’il revenait pour Paddington 3, même s’il avait des réserves sur le fait de ne pas avoir Paul King derrière la caméra. Whishaw a déclaré qu’il « ne peut pas imaginer ce que ce serait » de faire un projet à Paddington sans le réalisateur. «J’adore faire Paddington», avait-il déclaré à l’époque. « Cela prend beaucoup de temps, et chaque fois que je l’ai fait, cela a pris une bonne partie d’un an. Mais … j’aimerais en faire un autre. »

Bien que Paddington 3 ait été officiellement annoncé, il faudra probablement un certain temps avant que nous puissions tous le voir. StudioCanal n’a pas révélé à quel point ils en étaient dans le processus de développement, ce qui signifie probablement qu’il est toujours en phase de pré-production. J’espère que nous aurons une annonce de réalisateur, suivie d’une révélation du casting d’ici la fin de l’année. D’ici là, les fans devront simplement être heureux de savoir que le troisième opus tant attendu se déroule officiellement. Variety a été le premier à annoncer la Paddington 3 nouvelles du développement.

