Paddington 3 commencera à tourner l’année prochaine

Paddington 3 commencera le tournage l’année prochaine. Réalisé par Paul King, le premier Paddington est sorti en 2014 avec un grand succès, obtenant des éloges universels de la part des critiques ainsi qu’une grande diffusion au box-office. King a ensuite dirigé la suite de 2017, Paddington 2, qui a encore mieux performé dans les deux aspects. Nouvelles de Paddington 3 le lancement officiel du développement a été annoncé plus tôt cette année, et maintenant une date de début de production a également été fixée.

Par StudioCanal, le troisième Paddington le film commencera la photographie principale au deuxième trimestre de 2022. Un réalisateur et des acteurs potentiels n’ont toujours pas été officiellement annoncés, mais ce que nous savons, c’est que King ne sera pas de retour dans le fauteuil du réalisateur cette fois, car il être occupé à travailler sur un Willy Wonka et la chocolaterie préquelle. King a inventé l’histoire pour Paddington 3 avec Simon Farnaby et Mark Burton avec Burton, Jon Foster et James Lamont écrivant le scénario.

« Notre ours bien-aimé fait vraiment partie de la famille », a déclaré Anna Marsh, PDG de StudioCanal, confirmant également qu’une autre saison de la série Nickelodeon Aventures de Paddington est également en développement.

Jusqu’à assez récemment, Paddington 2 a été le titre le plus commenté sur Rotten Tomatoes pour maintenir un score parfait de 100% après un vieux Citoyen Kane la critique a ramené ce film classique à 99%. Cela a changé lorsqu’un seul critique, qui était clairement mécontent de voir la suite détenir un score parfait pour une raison quelconque, a mis en ligne une nouvelle critique négative à abandonner. Paddington 2 en bas d’un point. Bien sûr, même un score de 99% est toujours un accomplissement incroyable.

« C’est extrêmement agréable d’être sur une liste qui comprend Citoyen Kane, mais c’est évidemment une liste assez farfelue qui va de Citoyen Kane à Paddington 2, alors je vais essayer de ne pas le prendre trop au sérieux », a déclaré King au Hollywood Reporter à l’époque. « Je ne vais pas me laisser aller trop à la tête et je vais immédiatement construire mon Xanadu. Mais j’ai concocté un modèle au cas où. »

Sur son compte Twitter officiel, Paddington lui-même a ajouté: « J’espère que M. Kane ne sera pas trop contrarié quand il apprendra que je l’ai dépassé avec des tomates pourries. »

J’espère que M. Kane ne sera pas trop contrarié quand il apprendra que je l’ai rattrapé avec des tomates pourries. – Paddington (@paddingtonbear) 28 avril 2021

le Paddington les films sont inspirés de la série de livres originale de l’auteur Michael Bond. Les histoires suivent un ours anthropomorphisé amical et le succès des livres l’avait déjà établi comme un personnage préféré des fans dans le monde entier. Il avait auparavant été adapté pour le petit écran avec diverses émissions de télévision et émissions spéciales, y compris l’original Paddington série dans le dessin animé des années 60 et 80 Ours Paddington.

En 2019, la franchise s’est encore élargie avec la série animée mise à jour Les Aventures de Paddington pour Nickelodeon. L’émission est centrée sur l’ours poli qui écrit des lettres à sa tante Lucy au sujet des nouvelles choses qu’il a découvertes ce jour-là. Ben Whishaw, qui interprète l’ours dans les films, interprète également Paddington pour le dessin animé.

Il n’y a pas de date de sortie fixée pour Paddington 3, mais le plan est que la suite commence à tourner en 2022. En attendant, l’original Paddington peut être trouvé en streaming sur Peacock. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

