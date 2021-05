Paddington 2 a un score de tomates pourries parfaites ruiné par une critique négative

« Ce n’est pas mon ours Paddington, mais un imposteur sinistre et malveillant qui devrait être abattu dans l’espace ou bombardé. de espace à la première occasion. Trop confiant, sarcastique et maussade, ce viril-l’apparence de l’ours a peu de rapport avec le personnage classique et les téléspectateurs doivent être avertis cette n’est pas yo l’ours Paddington de maman, et ce ne sera pas non plus le vôtre.