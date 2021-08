Packs Saints Row dans The Third Remastered for Platinum Edition

Saints Row peut désormais être précommandé sur le PlayStation Store, ce qui nous donne un aperçu de ce que le développeur Volition prévoit de faire avec le jeu après le lancement et des avantages qu’il offre si vous êtes prêt à débourser de l’argent supplémentaire. Si vous voulez aller jusqu’au bout et payer 94,99 €/99,99 € pour l’édition Platinum, vous aurez accès à une copie numérique de Saints Row The Third Remastered. Le problème, cependant, est que le forfait ne semble pas réellement vous faire économiser de l’argent.

Le nouveau jeu Saints Row coûte 59,99 €/59,99 € à lui seul, puis acheter le remaster séparément vous amène exactement au même total. L’édition Gold peut représenter un rapport qualité-prix légèrement meilleur, à 84,99 € / 89,99 €. Cette version vous donne accès au pass d’extension, qui contiendra trois morceaux de DLC publiés après le lancement.

Ils incluent « de nouvelles missions et un nouveau gameplay à travers trois extensions distinctes, chacune ajoutant son propre contenu à découvrir dans le monde de Santo Ileso. Moto. » Quiconque précommande une version de Saints Row recevra The Idols Anarchy Pack et The Saints Criminal Customs.

Si vous avez besoin de rattraper son retard sur l’annonce d’hier, consultez nos premières impressions basées sur le gameplay montré à huis clos via le lien. Quelle version de Saints Row allez-vous précommander, le cas échéant ? Obtenez des économies dans les commentaires ci-dessous.