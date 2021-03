Packs FIFA 21 Ultimate Team gratuits pour tous ceux qui sont connectés

EA Sports doit se sentir généreux cette semaine, car il offre des packs FIFA 21 Ultimate Team gratuits à tous ceux qui sont connectés au jeu depuis son lancement l’année dernière. Votre récompense dépendra de votre engagement, avec des goodies allant d’un Jumbo Premium Gold Pack à un Ultimate Pack; vous devrez avoir joué au moins 138 jours différents pour ce dernier.

Tout cela fait partie de la promotion FUT Player Days, qui a déjà vu les prix réduits sur plusieurs types de packs, et entraînera probablement divers défis de création d’équipes et un certain nombre d’autres offres tout au long de sa durée. Avez-vous reçu un pack gratuit, et si oui, qui avez-vous tiré? Imaginez que vous avez obtenu un Ronaldo évalué à 97 (celui d’origine) dans la section commentaires ci-dessous.