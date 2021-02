Pack d’extension diplomatie et stratégie pour PC

La période la plus agitée de Chine revient avec cette revue de ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV: Diplomacy and Strategy Expansion Pack.

Savez-vous à quel point il est difficile de rédiger un article alors que le jeu a un nom aussi long? Eh bien, tout aussi difficile que de gagner une guerre dans la Chine ancienne avec toutes les factions contre elle. Nous mettrons les deux choses à l’épreuve dans ce ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV: Examen du pack d’extension diplomatie et stratégie. Avant de jeter un œil à l’analyse du jeu. Vous savez, commandez et ainsi de suite.

À nouveau conquérir la Chine

Eh bien, certains des protagonistes stratégiques préféreront le terme «unifier». La même chose n’a pas d’importance. Ici, le thème principal est que Romance of the Three Kingdoms revient, cette fois avec le DLC Diplomacy and Strategy Expansion Pack. Bien sûr, comme son nom l’indique, il s’agit plutôt d’une expansion.

Tout d’abord, pour tous ceux qui ne connaissent rien à ce jeu et qui ne sont pas allés à l’analyse que j’ai mise dans le premier paragraphe (très mauvais), c’est un titre de stratégie dans lequel on incarne différentes factions dans des batailles historiques. Cela dit, il existe également des scénarios fictifs dans lesquels laisser libre cours à votre imagination. Cela à peu près, lisez l’analyse va.

Alors, que nous offre ce nouvel ajout au jeu? Premièrement, nous avons plus de scénarios à jouer, qui offrent plus d’événements historiques à découvrir, ainsi que des factions et des personnages. Vous savez déjà (si vous avez lu l’analyse, je me répète mais cela explique tout ce qui y est fondamental) que ces dirigeants sont indispensables lorsqu’il s’agit de gérer le territoire, ainsi que les villes et de dominer les champs de bataille.

Dans le pack d’extension Diplomatie et stratégie, nous avons encore plus de personnalités à débloquer à notre disposition, ce qui ajoute de la variété lorsqu’il s’agit de diriger notre terrain. Mais la question ne s’arrête pas là, puisque comme le nom de l’expansion l’indique, les plus grands changements résident dans la manière dont nous négocions avec les nations rivales et dans les possibilités d’élaboration de nos stratégies.

Oy oy oy ce que tel ou tel vous a dit

Comme toujours, la première chose à faire est de passer en revue les différents tutoriels qui enseignent les nouvelles fonctionnalités du DLC. De cette façon, vous apprenez l’une des choses que j’ai le plus aimées quand il s’agit de contacter l’ennemi: les mensonges. Grâce aux espions, nous serons capables de plusieurs choses, comme saboter les lignes de ravitaillement de l’armée ennemie ou réduire sa capacité de combat.

Mais s’il y a une chose qui se démarque des autres, c’est de fournir à l’adversaire de fausses informations. Imaginez, vous êtes clairement désavantagé à un moment donné, mais vous avez un personnage avec un haut niveau d’intelligence. Une des possibilités que vous avez est de l’envoyer avec un petit détachement pour parler à l’armée rivale et lui mentir. Vous pouvez l’envoyer dans un piège, sur un autre territoire d’un allié … L’important est que vous vous sauviez.

Dans le paragraphe précédent, j’ai parlé de tricherie. Et c’est qu’une plus grande variété de structures sont également ajoutées, qui peuvent être situées sur différents terrains, en fonction du type. Par exemple, des clôtures infranchissables dans l’eau ou des éboulements dans les montagnes. De plus, ce type d’environnement influe également sur les régions, leur fournissant différentes caractéristiques à exploiter.

D’un autre côté, en matière de diplomatie, nous pouvons désormais négocier avec notre propre terre. De cette manière, il est beaucoup plus facile de conclure différentes alliances ou accords commerciaux. Bien sûr, tout dépend de la région que nous donnons comme monnaie d’échange. Alors si vous avez l’âme d’un conquérant, vous aurez à votre disposition encore un autre type de «pièce de monnaie» pour convaincre ces chefs têtus … avant de leur mettre un couteau dans le dos.

La possibilité de commerce avec différentes civilisations autres que la Chine est également ajoutée. De cette manière, nous accèderons à des produits quasiment impossibles à obtenir autrement, en échange d’un montant raisonnable de nos ressources.

Enfin, nous avons le nouveau mode War Chronicles. Ici, nous revivrons différentes batailles importantes qui ont eu lieu en Chine, en phases courtes mais intenses. De cette façon, il n’y a pas autant de gestion du terrain, se concentrant davantage sur la résolution des combats. Un ajout différent qui donne plus de variété lors du jeu, avec les récompenses de nouveaux personnages.

Par conséquent, le pack d’extension Diplomatie et stratégie concentre ses ajouts sur l’amélioration de la jouabilité du jeu de base. Ainsi, nous avons de nouveaux bâtiments et possibilités de terrain, plus d’options lors de la négociation et, surtout, la capacité de tromper et de saboter l’ennemi. Ce dernier garantit qu’il existe une gamme de voies pour s’attaquer au combat bestial.

Le nouveau mode War Chronicles est parfait pour les personnes qui veulent un peu de stratégie sans avoir à faire de longues sessions de jeu, et les modifications du terrain ajoutent un autre facteur de stratégie. En outre, le nombre de scénarios insérés dans cette extension est correct.

Cependant, il faut aussi dire que nombre de ces facteurs ne sont pas innovants dans le genre. La section graphique reste la même (voyons, il s’agit d’un DLC pas un HD avec remake de Dante) et l’aspect sonore est conforme au jeu de base. Par conséquent, le pack d’extension Diplomatie et stratégies est un excellent ajout pour tous les amoureux de Romance of the Three Kindgoms, ainsi que pour ceux qui manquent plus d’options dans le gameplay.