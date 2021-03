Pack de combat gratuit PS Plus Call of Duty disponible au téléchargement maintenant

L’accord marketing en cours entre Sony et Activision a permis aux joueurs PlayStation de bénéficier gratuitement d’une tonne de contenu exclusif dans Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone, et ce n’est pas différent aujourd’hui. Les abonnés PS Plus peuvent désormais s’offrir un autre pack de combat sur le PlayStation Store. Cet ensemble sera disponible jusqu’à la fin de la saison 2 pour les deux jeux et comprend une variété de plans d’armes, de skins et d’options de personnalisation des armes à feu.

Vous devrez être connecté à votre compte PSN pour déclencher un téléchargement, mais les utilisateurs britanniques et européens peuvent utiliser ce lien pour accéder au pack de combat tandis que les lecteurs américains doivent se rendre ici. Après avoir échangé le lot, vous aurez accès à un skin d’opérateur épique pour Baker, à des plans épiques pour les classes de fusil tactique, de pistolet et de couteau, à un charme d’arme épique, à une carte d’appel légendaire et à un double jeton XP de 60 minutes. Pas trop mal pour le prix de la gratuité, non? Ce contenu restera exclusif aux joueurs PS5 et PS4 jusqu’au 1er novembre 2021.